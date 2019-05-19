12 علامة تدل على أن هناك من يتجسس على هاتفك

وفي ما يلي أبرز العلامات التي تدل على تعرض هاتفك للاختراق:

1- ارتفاع كبير في استخدام بيانات الإنترنت

استخدام تطبيق مثل "داتا يوساج" للاطلاع على كمية بيانات الإنترنت الصادرة عن جهازك، ثم البحث عن الحالات الشاذة أو فترات التحميل الطويلة يساعدك على معرفة متى يكون هذا الاستهلاك على نحو غير مبرر، وهو ما يعد مؤشرا على تثبيت برامج مراقبة على هاتفك.

2- استنزاف بطارية هاتفك بسرعة

أبرز العلامات الواضحة التي تدل على اختراق هاتفك هي نفاد بطاريته بسرعة كبيرة، حيث تعمل برامج التجسس في الخلفية طوال الوقت، مما يعني أنها تستخدم الطاقة وتستنزف البطارية. وإذا كان هاتفك يعاني من استمرار فقدان الطاقة بشكل مستمر، فمن المحتمل أنك تعرضت للاختراق.

3- ارتفاع حرارة هاتفك

يعد ارتفاع درجة حرارة الهاتف حتى عندما لا يكون قيد الاستخدام علامة محتملة على أن بيانات الإنترنت تُستهلك على نحو أسرع من المعتاد. وإذا لاحظ شخص ما أنه يتجاوز حدود استهلاكه للبيانات، فمن المحتمل أن هناك من يتجسس على جلساته الخاصة.

4- ظهور تطبيقات جديدة على شاشة هاتفك

المستخدمون الذين تعرضوا للاختراق قد يكتشفون تطبيقات جديدة غير مألوفة في قائمة التطبيقات أو ضمن الإعدادات، وهو ما يستوجب منك التحقق الدائم من التطبيقات قيد التشغيل. وفي حال بدا أي شيء يعمل بشكل غير عادي، تحقق مما إذا كان أحد التطبيقات الذي يستنزف البطارية يحتوي على برامج ضارة.