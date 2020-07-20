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السعودية تعلن بداية شهر ذي الحجة وموعد عيد الأضحى المبارك

(رويترز)
(رويترز)
20/7/2020

أعلنت المحكمة العليا بالسعودية أن يوم الأربعاء القادم هو أول أيام شهر ذي الحجة للعام الهجري 1441، وأن غدا الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة 30 يوما.

وقالت المحكمة العليا بالسعودية في بيان إن الوقوف بعرفة سيكون يوم الخميس التاسع من شهر ذي الحجة لهذا العام 1441 الهجري، ويوافق 30 يوليو/تموز 2020، وعيد الأضحى المبارك يوم الجمعة الذي يليه.

وأشارت إلى أنه بعد الاطلاع على ما وردها من المحاكم ولجان الترائي في مناطق المملكة بهذا الخصوص، تبين أنه لم يتقدم أحد للشهادة برؤية الهلال بعد مغرب هذا اليوم، وهو ما يعني أن يوم غد الثلاثاء هو المكمل لشهر ذي القعدة.

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