فضيحة تتطلب المحاسبة.. جرذ يخرج من ملابس سيدة خلال لقاء تلفزيوني بباريس

انتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي الفرنسية مقطع فيديو أظهر جرذا يخرج من ملابس سيدة خلال لقاء تلفزيوني بضاحية بولوني بيلانكور؛ مما أثار موجة من السخط والانتقادات لعمدة باريس آن هيدالغو.

وكانت السيدة الفرنسية تجري لقاء تلفزيا مع قناة "سي نيوز" عقب مغادرتها إحدى محطات مترو العاصمة باريس، وخلال اللقاء شعرت بشيء مزعج في أحد أكمامها، مما دفعها إلى خلع معطفها، ليخرج منه جرذ صغير.

Paris : Un rat sort de la manche de son pull #LaMatinale pic.twitter.com/GRctoBMk6y — CNEWS (@CNEWS) November 29, 2022

وتفاعل سياسيون وناشطون عبر تويتر مع الحادثة، وعدّوها فضيحة كبرى يجب أن تحاسب عليها عمدة المدينة والمرشحة الرئاسية السابقة آن هيدالغو تحديدا.

Regardez un rat sortir de la manche de cette parisienne : dommage que les rats ne puissent pas voter, Hidalgo serait déjà présidente ! src : CNews pic.twitter.com/9ED1MrRaWx — Gilbert Collard (@GilbertCollard) November 29, 2022

وأشارت التفاعلات إلى أن الجرذان أخذت في الانتشار منذ سنوات في العاصمة الفرنسية.

😱 Un rat sort de sa manche en direct pendant une interview sur la problématique des rats à Paris !

Quelle horreur ! pic.twitter.com/QBmSmpIgwM — Jerome Riviere (@jerome_riviere) November 29, 2022

وقالت النائبة الأوروبية ماتيلد أندرويت إن باريس تحولت من إحدى أجمل المدن في العالم إلى مجرد حي فقير في الفترة التي تولت فيها آن هيدالغو عن الحزب الاشتراكي عمادتها.

Avec #Hidalgo, l’une des plus belles capitales du monde s’est transformée en véritable bidonville… #SaccageParishttps://t.co/Y4wVng0RBX — Mathilde Androuët (@MAndrouet) November 29, 2022

من جانبه، دعا رئيس حزب "وطنيون" فلوريان فليبو إلى إيقاف هذا الوضع والعمل على الحد من القذارة التي انتشرت في زمن هيدالغو.

Paris va bien https://t.co/g3nqRCfSUs — Eliot Deval (@eliot_deval) November 29, 2022

مشكلة حقيقية

وحسب موقع "سي نيوز"، فإذا كان الموقف الذي حصل للسيدة قد يدفع البعض للتندّر، فإنه يلقي الضوء على مشكلة صحية حقيقية تتمثل في وجود الفئران في الأماكن العامة.

وبيّن الموقع أنه للحد من انتشار الجرذان والقوارض في الفضاء العام الباريسي، تم اعتماد خطة عمل في ديسمبر/كانون الأول 2016 من قبل مجلس بلدية باريس.

وتهدف هذه الخطة إلى التقليل بشكل كبير من وجود هذه القوارض، والحد من حركتها من القبو إلى السطح. ولتحقيق ذلك وضعت البلدية "إجراءات تحكم مباشرة" تتمثل في وضع سم الفئران في المناطق الأكثر تضررا، فضلا عن الحد من وصول نفايات الطعام للجرذان.

كما قامت السلطات البلدية بزيادة وتيرة تجميع القمامة في الأماكن التي تشهد انتشارا للجرذان.