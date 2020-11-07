وفاة القارئ السوداني الشيخ نورين و3 من حفظة القرآن في حادث سير

غيّب الموت مساء أمس الجمعة القارئ السوداني الشهير نورين محمد صديق رفقة 3 آخرين من حفظة القرآن الكريم إثر حادث سير.

جاء ذلك بحسب ما أعلنه وزير الشؤون الدينية والأوقاف بالسودان نصر الدين مفرح في منشور له على صفحته بموقع فيسبوك.

وقال مفرح إنه فُجع برحيل الشيخ نورين إثر حادث سير، وأشار إلى وفاة 3 آخرين كانوا معه وهم: علي يعقوب، وعبد الله عوض الكريم، ومهند الكناني، في حين يتلقى العلاج سيد بن عمر.

من جانبه، أعرب محمد حمدان دقلو (حميدتي) نائب رئيس مجلس السيادة السوداني عن تعازيه في وفاة نورين، وأضاف في منشور له على فيسبوك أن حادث السير وقع للشيخ "وهو في طريق عودته قادما من رحلة دعوية".

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد وقع الحادث المروري على بعد 18 كلم من أم درمان، في طريق عودتهم من وادي حلفا بالولاية الشمالية، دون الإشارة إلى طبيعة الحادث.

من هو القارئ نورين؟