بالفيديو.. طالبات يؤدين امتحاناتهن بمدرسة غارقة في البصرة

أدت طالبات عراقيات امتحانات نصف العام في مدرسة أغرقتها مياه الأمطار في مدينة البصرة جنوب البلاد.

وتعاني مدينة البصرة من تردي بنيتها التحتية، وقد شهدت مظاهرات على مدار الأشهر الماضية للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل للعاطلين والقضاء على الفساد.

تجدر الإشارة إلى أن محافظة البصرة فيها ميناء العراق الرئيسي ومنفذه البحري الوحيد، وتشكل مركز صناعة النفط في البلاد، وتختزن ما يربو على ثلثي احتياطي نفط العراق، وتحتضن حقول نفط عملاقة مثل الرميلة والزبير وغرب القرنة، فضلا عن حقول الغاز الطبيعي.