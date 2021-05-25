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حريات|الولايات المتحدة الأميركية

دعوا لوقف الانتهاكات والاستيطان.. 500 ناشط بحملة بايدن يطالبونه ببذل الوسع لحماية الفلسطينيين

الرسالة حثّت بايدن على مطالبة إسرائيل بإنهاء التوسع الاستيطاني والضغط من أجل وقف انتهاكات حقوق الفلسطينيين (رويترز)
الرسالة حثّت بايدن على مطالبة إسرائيل بإنهاء التوسع الاستيطاني والضغط من أجل وقف انتهاكات حقوق الفلسطينيين (رويترز)
25/5/2021

طالب أكثر من 500 ناشط بحملة الرئيس الأميركي وفي الحزب الديمقراطي جو بايدن ببذل المزيد لحماية الفلسطينيين.

كذلك دعا الناشطون، في رسالة، الإدارة الأميركية إلى مطالبة إسرائيل بإنهاء التوسع الاستيطاني والضغط من أجل وقف الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي.

ودعت الرسالة إلى السماح بممر إنساني في غزة ودعم حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، ووضع حد للتهجير القسري للفلسطينيين في حي الشيخ جراح.

ودعا الموقعون أيضا إلى التحقيق في ما إذا كان الهجوم الإسرائيلي على غزة ينتهك "قانون ليهي" الذي يُجرّم تقديم مساعدات عسكرية أميركية إلى وحدات عسكرية أجنبية متورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.

وقالت هبة محمد، موظفة فلسطينية أميركية ومديرة سابقة للتنظيم الرقمي للحزب الديمقراطي في ويسكونسن، في بيان لصحيفة "واشنطن بوست" (Washington Post)، "على الرئيس بايدن أن يفعل ما هو أفضل".

وأضافت أن وقف إطلاق النار في حملة القصف الأخيرة مرحب به، ولكن معاناة الفلسطينيين مستمرة، من حصار إسرائيلي على غزة، وضم للأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وحملات دهم واعتقالات جماعية، وتطهير عرقي، واحتلال غير قانوني.

المصدر : الجزيرة + الأناضول

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