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الشبكة السورية توثق مئات الاعتقالات التعسفية في سوريا خلال 2020

الشبكة رصدت اعتقالات تعسفية من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا (مواقع التواصل الاجتماعي)
الشبكة رصدت اعتقالات تعسفية من قبل مختلف أطراف النزاع في سوريا (مواقع التواصل الاجتماعي)
2/1/2021

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان إنها وثقت أكثر من 1880 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف النزاع في سوريا خلال عام 2020.

وأضافت الشبكة في تقريرها أن قوات النظام السوري احتجزت نحو 900 شخص من عدد حالات الاعتقال الإجمالي خلال العام الماضي.

وأوضحت أن ما تعرف بـ"قوات سوريا الديمقراطية" اعتقلت ما لا يقل عن 480 شخصا خلال العام الماضي، بينهم 32 طفلا.

وأكدت الشبكة أن سوريا بلد غير مستقر وليس آمنا لعودة اللاجئين أو النازحين، خاصة في مناطق سيطرة النظام.

المصدر : الجزيرة

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