دراسة: حسابك على فيسبوك يكشف مشاكلك الصحية

يمكن أن تكشف وسائل التواصل الاجتماعي عنك أكثر مما تعتقد، فعلى سبيل المثال قد يتمكن فيسبوك من معرفة حالتك الطبية، حسب دراسة حديثة.

في الدراسة الحديثة، التي نشرت تفاصيلها شبكة سي إن إن الأميركية، تمكن الباحثون من التنبؤ بـ21 نوعا من الحالات الطبية تتراوح بين الحمل واضطرابات الجلد من خلال تحليل ملفات تعريف الأشخاص على فيسبوك.

ووجدت الدراسة أن تحديثات حالة فيسبوك (status) كانت فعالة بشكل خاص في التنبؤ بمرض السكري، وأمراض الصحة العقلية، بما في ذلك القلق والاكتئاب والذُّهان.

وستُنشر الدراسة يوم الأربعاء، في مجلة بلوس وان العلمية.

وقالت الدراسة إن شخصية المستخدمين وحالتهم العقلية وسلوكياتهم الصحية تنعكس على حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم، وكلها ذات تأثير هائل في الصحة.

ولإجراء الدراسة، ربط الباحثون السجلات الطبية الإلكترونية للمرضى الذين وافقوا على المشاركة في الدراسة بوسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بهم.

وحدد الباحثون اللغة التي من المحتمل أن تشير إلى السلوك المميز أو أعراض بعض التشخيصات، فعلى سبيل المثال، تم وضع علامة على المشاركات التي ذكرت كلمات مشروب أو سكران أو قنينة، لتخلص إلى تعاطي الكحول.

ومع ذلك، حذرت الدراسة من أن قوة لغة التواصل الاجتماعي للتنبؤ بالتشخيص تثير أسئلة موازية بشأن الخصوصية وملكية البيانات.