دراسة تقترح وضع تحذيرات من السكر بالأطعمة على شكل إشارة مرور

توصلت دراسة حديثة إلى وسائل مقترحة لتقليل كمية السكريات في الأطعمة، منها وضع معلومات عن نسبة السكر الموجودة في المعلبات على شكل إشارة مرور.

الدراسة التجميعية قامت بها شبكة كوكرين البحثية عن كيفية دفع المستهلكين لخفض استهلاكهم من الأغذية غير الصحية التي تحتوي على نسب كبيرة من السكر والنشويات.

تستند نتائج الدراسة -التي قام بها الاتحاد الدولي للأطباء وخبراء آخرون- إلى 58 دراسة أجريت في 19 دولة.

من الوسائل المقترحة وضع إشارات تحذيرية على السلع الغذائية من النشويات والسكريات، وزيادة أسعار الأغذية الغنية بالسكريات وتحسين قوائم الطعام الخاصة بالأطفال.

على رأس الوسائل المقترحة وضع تحذيرات على معلبات الأغذية تعطي المستهلك وبشكل سهل معلومات عن نسبة السكر الموجودة، ويمكن أن تكون هذه التحذيرات مثلا على شكل إشارة مرور.

مشروبات مدرسية

قال بيتر فون فيليبسبورن كبير الباحثين الذين أعدوا الدراسة من جامعة ميونيخ إن هذا الاقتراح يمكن أن يطبق بشكل جيد وبتكاليف يمكن تحملها نسبيا.

كما اقترح الباحثون أن تكون نسبة السكر في المشروبات المدرسية أقل، أو بدون سكر أصلا، إضافة إلى زيادة أسعار المشروبات السكرية في المطاعم والمحلات وأماكن قضاء أوقات الفراغ.

ومن الممكن دعم المشروبات الأفضل للصحة -وفق الباحثين- من خلال جعلها مشروبات قياسية في قوائم الأطعمة الخاصة بسلاسل المطاعم، أو الترويج لها ووضعها بشكل أفضل في متاجر الأغذية.

كما توقع الباحثون أن يؤدي تنظيم حملات صحية محلية -أو تنفيذ إجراءات لإيصال مياه الزجاجات أو المشروبات ذات السعرات الحرارية الأقل للمنازل- إلى تحسين سلوك الشرب لدى المواطنين.

يُذكر أن هناك تزايدا عالميا في نسبة السمنة المفرطة ومرض السكر. ورأى هانز هاونر المشارك بالدراسة بصفته طبيب تغذية في جامعة ميونيخ أنه لا يمكن وقف هذا التزايد إلا من خلال إجراءات شاملة وفعالة "وعلى الحكومات وقطاع الصناعة خاصة أن يكون لهم إسهام في أن يصبح انحياز المستهلك للخيار الصحي هو الأسهل".