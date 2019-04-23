 شاهد.. ما يقوله وجه الطفل عند تقديم الطعام له
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شاهد.. ما يقوله وجه الطفل عند تقديم الطعام له

علماء يفسرون الوجوه التسعة التي يظهرها الرضيع أثناء تناوله الطعام (تلغراف)
علماء يفسرون الوجوه التسعة التي يظهرها الرضيع أثناء تناوله الطعام (تلغراف)

قام الدكتور كاسبار أديمان -وهو عالم نفس تطوري بجامعة غولدسميث-جامعة لندن، بتجميع دليل يشتمل على تسعة أوجه يظهرها الطفل استجابة للطعام الذي يقدم له، والمعاني التي تقف وراءها.

ويظهر الدليل، الذي تم إنجازه لصالح شركة بيكولو لأغذية الأطفال، المعاني وراء تعابير الوجه الرئيسة التي تظهر على الأطفال الذين تم فطامهم عن الحليب، وتقدم لهم أغذية جديدة.

وهذه الصور ومعانيها كالتالي:

1- تغضين الوجه: الكراهية.

2- رفع الأنف: لا أحبه.

3- أنا لا أحب ذلك.

4-أحبه، أعطيني مزيدا!

5- ما هذا؟!

6- مص الليمون: رد فعل الأطفال على الطعم الحامض وهو يشبه رد فعل البالغين.

7- نعم من فضلك.

8- ربما، لست متأكدا تماما.

9- بالطبع لا.

وقالت خبيرة تغذية الرضع في بيكولو، أليس فوثرنجهام، إنه من الطبيعي أن يكره معظم الآباء رؤية أطفالهم مصابين بالضيق، لذلك هناك ميل للتخلي عن تقديم طعام جديد إذا كان طفلك أظهر ما قد تظن أنه وجه غير سعيد.

وأضافت أنه مع ذلك قد يستغرق الأمر ما يصل إلى 12 محاولة حتى يعتاد الطفل على طعام جديد، لذا فإن فهم كيفية قراءة الوجوه الصغيرة يمكن أن يكون مفيدا في مساعدة الأهل، وذلك لتقديم أطعمة متنوعة وجميع العناصر الغذائية الصحيحة.

المصدر : ديلي تلغراف
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