10 علامات للاكتئاب عند الأطفال لا ينبغي تجاهلها

نشر موقع باور أوف بوزيتيفتي (Power Of Positivity) تقريرا في ركن الأسرة والمجتمع تحدث فيه عن أبرز علامات الاكتئاب عند الأطفال التي لا ينبغي تجاهلها.

وأشار الموقع إلى أن الطفل قد يصاب بالاكتئاب عندما تستمر المؤشرات السلبية بالتأثير على الاهتمامات والأنشطة الاجتماعية والحياة الأسرية والعمل المدرسي.

وأضاف أن الاكتئاب نوعان، الاكتئاب الشديد (major depression) والاكتئاب الجزئي "عسر المزاج" (dysthymia). وبين أن الاكتئاب الشديد قد يستمر حوالي أسبوعين، وقد يحدث في حياة طفلك أكثر من مرة، في حين أن الاكتئاب الجزئي شكل مطول من الاكتئاب يستمر لمدة لا تقل عن عامين.

وذكر الموقع عددا من العلامات قد تشير إلى إصابة الطفل بالاكتئاب:

1- الحزن والخمول

قد يعاني الطفل من اليأس والدونية، وربما يبكي بسهولة، وبعضهم يخفون دموعهم تحفظا. والأطفال المصابون بالاكتئاب غالبا ما يستجيبون ويمشون ويتحدثون بطريقة أبطأ، وقد يكونون أقل مرحا ونشاطا من المعتاد.

2- قلة الانتباه والاستياء

على سبيل المثال، الطفل الذي كان يحب ممارسة الرياضة باستمرار قد يختار فجأة عدم الانخراط في مثل هذه الأنشطة. وقد يرفض اقتراحا للمشاركة في أشياء كان يستمتع بها باستمرار من قبل أو قد يشكو من الملل.

3- العصبية والتوتر

الطفل المكتئب قد لا يقدر على الجلوس ساكنا أو تظهر عليه علامات التوتر من خلال الأرق، وقد يبدو قلقا وهلعا ومتوترا.

4- الارتباك والكآبة

قد يصبح الطفل سريع الغضب ومضطربا، ونتيجة للاضطراب الذي يعانيه قد ينفجر غاضبا أو يصبح مزاجيا. والطفل المكتئب قد يصبح متهكما على نفسه وبيئته وحياته بصورة مروعة.

5- عقدة الذنب وإيذاء الذات

الأطفال المصابون بالاكتئاب قد يعانون من وسواس خيبات أمل وأخطاء متصورة ويشعرون بالذنب ويفترضون أنهم بلا فائدة. وهؤلاء الأطفال المكتئبون قد يتسببون في إيذاء جسدي لأنفسهم أو يتحملون مخاطر كبيرة، ومثال واضح لهذه الأفعال هو الإيذاء الذاتي.

6- الضعف وسرعة التأثر

لكي ينسى مشاعر الاكتئاب الطفل المحبط غالبا ما يعتقد أنه لا يستطيع فعل شيء حيال حالته، وتحديدا قد يدرك الطفل المصاب باكتئاب جزئي أن هذه هي حياته الطبيعية لأن هذا هو الإدراك الوحيد لديه.

7- مشاعر العزلة

يشعر الطفل بأنه معزول وليس له أصدقاء أو رفاق.

8- التغييرات في الوزن أو عادات الأكل

قد تزيد الشهية أو تنقص في معظم الأشخاص المصابين بالاكتئاب. وأولئك الذين لديهم عادة الرغبة في الطعام قد يفقدون بشكل غير متوقع الاهتمام بالأكل. وقد يستجيب الصغار بطريقة عكسية بالإفراط في تناول الطعام لعلاج حالتهم العاطفية.

9- اضطرابات النوم

الطفل المصاب بالاكتئاب قد يكون لديه نزعة في النوم ويظل نائما عندما يفعل ذلك. وقد يعاني من الإفراط في النوم أو الاستيقاظ مبكرا. وخلال النهار في المدرسة تجده يصارع البقاء مستيقظا.

10- الانسحاب والإحجام

الطفل المصاب بالاكتئاب قد يتجنب المساعي والمهام اليومية أو الممتعة. وقد ينزوي عن الأسرة وأقرانه، ويمكن أن تتحول غرفة النوم إلى مكان مفضل لإيجاد الخصوصية.

وعندما تدوم هذه العلامات لفترة قصيرة فقد يكون وضعا مؤقتا من "الكآبة"، ولكن إذا استغرقت أكثر من أسبوعين وأعاقت النشاطات الروتينية اليومية والحياة المدرسية فقد يواجه الطفل الاكتئاب.