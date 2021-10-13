الدوحةـ أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا، اليوم الأربعاء، عن الفائزين بجائزة كتارا للرواية العربية في دورتها السابعة، التي تقام عن بُعد، للسنة الثانية على التوالي تحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو).

وتميزت الدورة السابعة للجائزة بتسجيل أكبر عدد مشاركات منذ إطلاقها في 2014، حيث وصل عدد المشاركين إلى 2321 مشاركة، بنسبة زيادة بلغت 4.5% عن الدورة السابقة، والتي وصل عدد المشاركات فيها إلى 2220 مشاركة، كما تميزت هذه الدورة بزيادة عدد المشاركات الخليجية إذ بلغت 146 مشاركة.

وفاز في فئة الروايات العربية المنشورة كل من الحبيب السالمي من تونس عن روايته "الاشتياق إلى الجارة"، وأحمد القرملاوي من مصر عن روايته "ورثة آل الشيخ"، وفجر يعقوب من فلسطين عن روايته "ساعات الكسل – يوميات اللجوء"، وكذلك أيمن رجب طاهر من مصر عن روايته "الهجانة"، ونادر منهل حاج عمر من فلسطين عن روايته "مدن الضجر"، وتبلغ قيمة كل جائزة 60 ألف دولار أميركي، إضافة إلى ترجمة الروايات الفائزة إلى اللغة الإنجليزية.

الفائزون عن فئة الروايات العربية المنشورة (كتارا)

وفي فئة الروايات غير المنشورة فاز كل من اعتدال نجيب الشوفي من سوريا عن روايتها "هذيان الأمكنة"، وغِيد آل غَرَب من العراق عن روايتها "سَكْرَة: مَزَامير الدَّم"، ويونس أوعلي من المغرب عن روايته "أحلاّس، ذاكرة أليمة المدى"، وكذلك وليد بن أحمد من تونس عن روايته "القِرداش"، ومحمد عبدالله الهادي من مصر عن روايته "البلاد قش ملتهب"، وتبلغ قيمة كل جائزة 30 ألف دولار، وستتم طباعة الأعمال الفائزة وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية.

الفائزون عن فئة الروايات العربية غير المنشورة (كتارا)

وفاز في فئة الدراسات التي تعنى بالبحث والنقد الروائي، 5 نقاد وهم أحمد عادل القضابي من مصر عن دراسته "الإنابة السردية: دراسة تأسيسية"، ورضا جوادي من تونس عن دراسته "المعمار التشكيلي في المنجز الروائي العربي.. السد والشحاذ نموذجا"، ومحمد الداهي من المغرب عن دراسته "سلطة التلفظ في الخطاب الروائي العربي المعاصر"، وممدوح فراج النابي من مصر عن دراسته "ضد الرواية.. جغرافيا النصوص الأدبية"، ود. يحيى بن الوليد من المغرب عن دراسته "مرايا التمدين والتهجين في الرواية العربية الجديدة (المغرب… مِثالا)".

الفائزون عن فئة الدراسات والبحوث الخاصة بالتقييم والنقد الروائي (كتارا)

أما في فئة رواية الفتيان ففاز كل من الهنوف محمد الوحيمد من السعودية عن روايتها "أرض يوشار"، وفيصل محمد عبدالله الأنصاري من قطر عن روايته "عندما يعود الغيلان"، وعمر صوفي محمد من مصر عن روايته "حكاية طائر وحيد"، ومجدي يونس من مصر عن روايته "الهاربون والمجتمع الأخضر"، ومنيرة الدّرعاوي من تونس عن روايتها "روزاليا لبؤة الجبال"، وتبلغ قيمة كل جائزة 10 آلاف دولار، حيث ستتم طباعتها ونشرها.

وعن فئة الرواية القطرية المنشورة فازت شمة شاهين الكواري عن روايتها "في ذاكرتي مكان".

جائزة كتارا للرواية العربية هي جائزة سنوية أطلقتها المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا في بداية عام 2014، وتقوم المؤسسة بإدارتها وتوفير الدعم والمساندة والإشراف عليها بصورة كاملة من خلال لجنة لإدارة الجائزة تم تعيينها لهذا الغرض.

وتهدف الجائزة إلى ترسيخ حضور الروايات العربية المتميزة عربيا وعالميا، وإلى تشجيع وتقدير الروائيين العرب المبدعين للمضي قدما نحو آفاق أرحب للإبداع والتميز، مما سيؤدي إلى رفع مستوى الاهتمام والإقبال على قراءة الرواية العربية وزيادة الوعي الثقافي والمعرفي.

جائزة 2021 شهدت مشاركة كبيرة مقارنة بالنسخ السابقة (الجزيرةـأرشيف)

وتلتزم جائزة كتارا بالتمسك بقيم الاستقلالية، والشفافية والنزاهة خلال عملية اختيار المرشحين، كما تقوم بترجمة أعمال الفائزين إلى اللغة الإنجليزية والفرنسية، ونشر وتسويق الروايات غير المنشورة، وكذلك تفتح الجائزة باب المنافسة أمام دور النشر والروائيين على حد سواء.

وتسعى كتارا إلى أن تصبح الجائزة منصة إبداعية جديدة في تاريخ الرواية العربية تنطلق بها نحو العالمية، وحافزا دائما لتعزيز الإبداع الروائي العربي ومواكبة الحركة الأدبية والثقافية العالمية، والإسهام عبر هذه الجائزة في التواصل الثقافي مع الآخر من خلال الترجمة إلى لغات أخرى.

وتركز الجائزة على دعم المشهد الثقافي العربي وإطلاق حوار حقيقي يسهم في تقوية التعايش الثقافي على مستوى العالم، تعبيرا عن الرغبة الجماعية في السعي إلى تحقيق تنوع ثقافي فكري في الوطن العربي وتكوين جيل يعتز بهويته العربية، وفتح الباب أمام كبار المبدعين وصغارهم لإنتاج متميز.

ويبلغ مجموع جوائز "جائزة كتارا للرواية العربية" -بمختلف فروعها- 635 ألف دولار أميركي، منها 300 ألف دولار أميركي مجموع جوائز فئة الروايات المنشورة، حيث يحصل كل فائز من الفائزين الخمسة على جائزة مالية قدرها 60 ألف دولار أميركي، وعن فئة الروايات غير المنشورة، تمنح 5 جوائز بمجموع 150 ألف دولار أميركي، بقيمة 30 ألف دولار لكل فائز.