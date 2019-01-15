الكاتبة سناء الشعلان: الناشرون يثرون والمبدع مسحور كظيم

تقول الكاتبة الأردنية سناء شعلان إن تجربتها مع الناشرين، وما تتسم به من عدم التوازن والغموض والإجحاف لا تختلف عن جلّ تجارب المبدعين العرب، وذلك خلافا لما هو عليه الأمر في الغرب؛ حيث يكون المبدع المستفيد الأوّل من إبداعه.

وفي شهادة خاصة، تروي الكاتبة سناء شعلان قصصها مع الناشرين، وهي ليست كلها بطعم المرارة، حيث تعترف بأن تعاملها كان إيجابيا مع بعض الجهات الحكومية في الأردن وفي قطر. وفي ما يلي نص الشهادة:

تجربتي مع النّاشرين لا تختلف عن جلّ تجارب المبدعين في الوطن العربي، إلا من رحم ربي، على خلاف العلاقة الموجودة بين الناشرين والمبدعين في الغرب؛ حيث يكون المبدع هو المستفيد الأوّل والطبيعي من ريع إبداعه.

لكن في بلادنا يكاد يكون المبدع هو الوحيد الذي لا يستفيد من إبداعه، بسبب عدة جهات تسلبه حقّه، وعلى رأسها النّاشرون الذين يثرون من ريع إبداع المبدعين، في حين يظلّ المبدع يراقب ذلك مسحوراً كظيماً لا يجني من إبداعه -في معظم الأوقات- سوى الشّهرة المعنويّة والكثير من الحسرة.

لقد تعاملت مع العشرات من الناشرين في الأردن وفي الوطن العربي، ومع دور النّشر العربيّة خارج الوطن العربيّ بحكم أنّ عندي نحو 54 عملا منشورا بين نقد ورواية وقصة ومسرح وأدب أطفال ودراسات أكاديميّة، وكانت تجربتي معهم في الغالب سلبيّة إلاّ من حالات قليلة ونادرة، وذلك على مستوى النّاشرين الذين تعاقدتُ معهم بشكل شخصيّ، سواء كان التعاقد شفويّا أو مكتوبا.

وفي الحالتين أخلّ النّاشرون ببنود التّعاقد، ولم تصلني منهم أبداً نسخي كاملة من عملي الصّادر عن مؤسستهم وفق العقد المبرم بيننا ،ولم يشركوا أعمالي في معارض خارجيّة ودوليّة كما تمّ الاتّفاق، بل إنّهم لم يعطوني نسبتي من المبيعات التي اتّفقنا عليها، وقام بعضهم بخرق اتّفاقي معه بأن قام بطبع المزيد من النسخ من عملي الإبداعي تجاوزاً لعدد النّسخ المتّفق على نشرها في الطّبعة المتّفق عليها.

التجاهل أو القضاء

واكتشفتُ كذلك أنّ أحد النّاشرين قام بإضافة بند احتكار من طرفه لأحد أعمالي الإبداعيّة بخلاف ما اتّفقنا عليه شفويّا، ووقّعت العقد بثقة فيه، ولم أنتبه إلى أنّه أضاف ذلك البند في العقد الورقيّ، وهو ما لم نتفق عليه شفويّا.