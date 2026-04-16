بريطانيا تعتقل شخصين بتهمة محاولة إحراق كنيس يهودي في لندن

اعتقلت الشرطة البريطانية، أمس الأربعاء، شخصين لم تذكر اسميهما للاشتباه بتورطهما في محاولة إحراق كنيس يهودي في شمال العاصمة البريطانية لندن.

وأعلنت الشرطة أنها قبضت أولا على امرأة تبلغ 47 عاما في واتفورد، وهي بلدة تقع في شمال غرب لندن، ثم أوقفت رجلا يبلغ 46 عاما في المنطقة نفسها، ووضعتهما قيد الاحتجاز، للاشتباه في ارتكابهما جريمة حرق متعمد.

وقالت شرطة لندن أمس الأربعاء إنها تبحث عن مشتبه بهما "يرتديان ملابس داكنة ويضعان قناعين" ألقيا "زجاجتين يبدو أنهما تحتويان على بنزين، بالإضافة إلى حجر" على الكنيس بعد منتصف ليل الثلاثاء بقليل.

ولم تشتعل أي من العبوتين، ولم تُسفر الحادثة عن أي أضرار أو إصابات.

وقال رئيس الشرطة لوك وليامز "ندرك القلق الكبير الذي ستثيره هذه الواقعة في المجتمع، لا سيما في أعقاب الهجوم الإرهابي الذي وقع في غولدرز غرين الشهر الماضي".

وقالت سارة ساكمن عضو البرلمان عن المنطقة إنها لا تقبل أن تصبح مثل هذه الحوادث "الوضع الطبيعي الجديد".

وأضافت في بيان "يجب أن يتمتع اليهود البريطانيون بالحرية في ممارسة حياتهم ‌دون خوف سواء كان ذلك عند اصطحاب أطفالهم إلى الحضانة أو الذهاب إلى الكنيس".

وتأتي هذه الحادثة بعد أقل من شهر على حرق 4 سيارات إسعاف تابعة لمؤسسة خيرية يهودية في لندن.

وكانت سيارات الإسعاف متوقفة قرب كنيس في منطقة غولدرز غرين بشمال غرب لندن، وهي منطقة يقطنها عدد كبير من اليهود.