شاهد.. حزب الله يستهدف جنودا إسرائيليين بصاروخ موجَّه

بث الإعلام الحربي لحزب الله، اليوم الأحد، مشاهد من استهداف منزل يتحصن به جنود الاحتلال الإسرائيلي في إحدى بلدات الجنوب اللبناني.

وأظهرت المشاهد عملية رصد دقيقة لتحرك جنود إسرائيليين داخل المنزل، قبل استهدافه بصاروخ موجَّه بشكل مباشر، لتندلع كتلة من اللهب والدخان في المكان المستهدف.

ووفق اللقطات التي بثها الإعلام الحربي، فإن الاستهداف وقع في بلدة القوزح يوم 24 مارس/آذار الجاري.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن حزب الله تنفيذ هجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة ضد مستوطنات وقوات وآليات ومواقع عسكرية إسرائيلية، في حين أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد عسكرييه وإصابة 3 بجروح خلال معارك جنوبي لبنان.

ويؤكد حزب الله في بيانات متتالية أن هذه الهجمات تأتي "دفاعا عن لبنان وشعبه" مع تواصل العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 مارس/آذار الجاري.

في السياق ذاته، قال مصدر عسكري لبناني للجزيرة إن القوات الإسرائيلية وصلت إلى أحد متفرعات مجرى نهر الليطاني بالقطاع الشرقي.

وقبل أيام، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إن "الجيش عازم على فرض سيطرة على مناطق واسعة في جنوب لبنان وصولا إلى نهر الليطاني"، في خطوة تعكس توجها لتوسيع العدوان.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوبي لبنان، بعضها منذ عقود وأخرى منذ الحرب الأخيرة ما بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ونوفمبر/تشرين الثاني 2024.