الجيش الإسرائيلي يفجّر جسرا حيويا جنوبي لبنان

شنَّت المقاتلات الحربية الإسرائيلية غارة على جسر القاسمية في جنوب لبنان، في إطار ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن "بدء موجة واسعة من الغارات على بنى تحتية لحزب الله في جنوب لبنان".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أنذر، الأحد، بمهاجمة جسر القاسمية على نهر الليطاني وطريق الأوتوستراد الساحلي في جنوب لبنان، بدعوى "منع حزب الله من نقل تعزيزات عسكرية".

وذكر الجيش، في بيان نشره متحدثه أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، أنه "بناء على أنشطة حزب الله، ولمنع نقل تعزيزات ووسائل قتالية، ينوي الجيش الإسرائيلي مهاجمة جسر القاسمية/الأوتوستراد الساحلي".

وأضاف موجها تحذيرا للبنانيين "يجب عليكم الانتقال إلى منطقة شمال نهر الزهراني، والامتناع عن أي تحرك جنوبا، لما قد يُعرِّض حياتكم للخطر".

ويُعد جسر القاسمية أحد الجسور الحيوية على نهر الليطاني، إذ يربط المناطق الساحلية الجنوبية بباقي المناطق اللبنانية، ويُشكِّل نقطة وصل أساسية بين القطاعات الغربية والوسطى والشرقية في جنوب لبنان.

وخلال الأسبوع الماضي، استهدف الجيش الإسرائيلي ثلاثة جسور في جنوب لبنان فوق نهر الليطاني، هي:

جسر القعقعية في قضاء النبطية.

جسر الخردلي الذي يربط بين قضائي النبطية ومرجعيون.

جسر طيرفلسيه الذي يربط بين قضائي صور والزهراني.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد أعلن، الأحد، أنه أصدر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بـ"تدمير فوري لجميع الجسور على نهر الليطاني جنوب لبنان، وتسريع هدم المنازل في المنطقة الحدودية، على غرار ما جرى في بيت حانون ورفح بقطاع غزة".

جاء ذلك في كلمة مصورة له خلال تقييم للوضع في مقر وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، نقلتها وسائل إعلام عبرية، بينها صحيفة "يديعوت أحرونوت".

وقال كاتس إن تدمير الجسور يهدف إلى "منع انتقال عناصر حزب الله والأسلحة نحو الجنوب"، على حد تعبيره.

من جهة أخرى، قُتل 3 أشخاص، الأحد، في غارتين إسرائيليتين على جنوب لبنان، حيث استهدف الطيران الحربي بلدة السلطانية، وفق ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام.

كما تعرضت بلدة الصوانة لغارة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدات القنطرة وبيت ليف والقوزح، وعمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في بلدة عيتا الشعب.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن تمكنه أمس من اغتيال قائد القوات الخاصة في قوة الرضوان، إلى جانب مسلحين آخرين من حزب الله في جنوب لبنان.

ويُذكر أن الهجمات الإسرائيلية على لبنان أسفرت، منذ 2 مارس/آذار الجاري وحتى مساء السبت، عن مقتل 1024 شخصا، بينهم 118 طفلا و79 امرأة، وإصابة 2740 آخرين، بينهم 370 طفلا و419 امرأة، إضافة إلى نزوح أكثر من مليون شخص، وفق السلطات اللبنانية.