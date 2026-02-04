سبح لساعات وأنقذ أسرته من الموت.. طفل أسترالي يبهر العالم بشجاعته

أثنى ناشطون على شجاعة الطفل الأسترالي أوستين الذي أنقذ أسرته من الموت غرقا، في حين انتقد آخرون إصرار بعض العائلات على السباحة في المناطق الخطرة، ودعوا لمعاقبة الأم على تعريض حياة أطفالها للخطر.

ففي خليج جيوغراف على ساحل أستراليا الغربية، يمارس كثيرون السباحة والتجديف نظرا لهدوء المنطقة التي تشهد بين الحين والآخر تيارات بحرية مفاجئة.

ووفق حلقة 2026/2/4 من برنامج شبكات، فقد كانت عائلة أوستين تسبح في هذه المنطقة عندما جرفتها الأمواج لمسافة 4 كيلومترات من الشاطئ، فبقيت محاصرة بالموج 8 ساعات.

وفي ظل غياب أي وسيلة اتصال أو إنقاذ، بقيت الأم ممسكة بأطفالها الـ3 وبلوح التجديف كأمل أخير لإبقائهم أحياء، حتى أخذ أوستين زمام المبادرة، وقرر المخاطرة من أجل العائلة.

سبح أوستين 4 ساعات كاملة حتى وصل إلى الشاطئ وأبلغ فرق الإنقاذ بموقع أمه وإخوته، وبالفعل تم الوصول لهم على مسافة 14 كيلومترا في قلب الخليج.

ووثقت طائرة تابعة لهيئة السلامة البحرية وصول قارب إنقاذ إلى العائلة التي كانت ما تزال ممسكة بلوح التجديف، وأعادتهم إلى الشاطئ.

وتعليقا على هذه الواقعة، قال أوستين إنه كان يرتدي سترة نجاة لكنها كانت تعيق حركته وتبعده عن الشاطئ، فخلعها بعد ساعتين وواصل السباحة بدونها.

ثناء وانتقاد

وتفاعلت مواقع التواصل مع هذه المبادرة التي اعتبرها البعض بطولة من أوستين، ودليلا على قدرته الهائلة ومهارة مدرب السباحة الخاص به والذي مكنه من هذا الأداء.

فقد استغربت جودي قدرة هذا الطفل على قطع كل هذه المسافة في قلب الخليج، بقولها:

غريب كيف لم يخف هذا الطفل؟ وكيف سبح كل هذا؟ إن صحت الرواية فهو بالفعل خارق ويجب تنمية موهبته في السباحة.

وبالمثل، اعتبر بسام سلوك أوستين خارقا للعادة ويستحق الاهتمام والتدريب، بقوله:

تابعت تصريحات الشرطة وفرق الإنقاذ ما فعله الطفل خارق لقدراتنا.. ولكن سمعت أنه أخذ دورات حديثة في السباحة.. يجب تكريم المدرب على صقل الموهبة حقيقة.

أما أحمد فاعتبر أوستين بطلا وطنيا وليس لعائلته فقط، بقوله:

أحسنت يا بطل، لقد أنقذت عائلتك، أنت بطل لكل أستراليا وليس العائلة فقط.

كما اعتبر عبد السليمان ما قام به أوستين دليلا على الشجاعة الحقيقية، بقوله:

مثال كبير للشجاعة وحب العائلة حقيقة شجاع سوف يقدم أكتر لإنقاذ الإنسانية ولكن كيف لم يخف من الحيوانات البحرية المفترسة؟ معقول خليج مثل هاذ يسبحوا فيه بأمان؟

في المقابل، انتقد مينا إصرار بعض العائلات على السباحة أو التجديف في المناطق التي تعتبرها الحكومة خطرا، بقوله:

يعني غريب إصرار العائلات على السباحة هناك الموقع خطير جدا يعني في حد يأمن على البحر؟ عوض تكريم الأم لا بد من معاقبتها لأنها عرضت حياة أطفالها للخطر.

ووصف فريق الإنقاذ ما قام به الطفل بأنه يفوق قدرات البشر، وقال قائد الفريق، بول بريسلاند "أوستين كان يعلم أنه لن ينجو إذا خلع سُترة النجاة، لكنه قرر خلعها لأنها تبطئه وأكمل السباحة دونها لساعات إنه خارق بالفعل".

ولم تكن بطولة الطفل في سباحته وسط هذه الأمواج العالية لمسافة طويلة فحسب، فقبل أقل من شهرين شهدت هذه المنطقة ظهور سمكة قرش على بعد 22 متر فقط من الشاطئ.

وبسبب هذه المخاطر، تفعِّل السلطات الأسترالية خدمة "شارك سمارت" في هذه المنطقة، وهو نظام تحذير يطلع الموجودين هناك على التهديدات الفورية لأسماك القرش.