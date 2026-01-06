الرئيس تواديرا يفوز بولاية جديدة في أفريقيا الوسطى

أعلنت السلطة الوطنية للانتخابات في جمهورية أفريقيا الوسطى فوز الرئيس المنتهية ولايته فوستان آرشانج تواديرا بانتخابات الرئاسة بعد حصوله على 76.15% من الأصوات، وفق النتائج الأولية. وجاء منافسه الرئيسي أنيست جورج دولوغويلي في المرتبة الثانية بـ14.66%، بينما حل رئيس الوزراء السابق هنري ماري دوندرا ثالثا بـ3.19%.

وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات التي جرت يوم 28 ديسمبر/كانون الأول 2025 نحو 52.43%، حيث صوّت الناخبون في اقتراع رباعي شمل الانتخابات الرئاسية والتشريعية والإقليمية والبلدية. ومن المقرر أن يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية منتصف يناير/كانون الثاني بعد النظر في الطعون المحتملة.

ويواجه تواديرا، الذي انتخب أول مرة عام 2016 ثم أعيد انتخابه عام 2020 في اقتراع شابته اتهامات بالتزوير، انتقادات واسعة منذ إقرار دستور جديد عام 2023 يتيح له البقاء في السلطة.

المعارضة تطعن في نزاهة الانتخابات

وكان المعارض دولوغويلي أعلن الجمعة أنه الفائز الحقيقي بالانتخابات، متحدثا عن "خروقات جسيمة"، في حين وصف مراقبون من الاتحاد الأفريقي الاقتراع بأنه "انتخابات هادئة".

وردّ المتحدث باسم الرئيس تواديرا على هذه الاتهامات السبت، معتبرا أنها "باطلة" محذرا من خطر "إثارة الفوضى". أما دوندرا، الذي حل ثالثا، فقد طالب قبل إعلان النتائج الرسمية بـ"إلغاء كامل للعملية الانتخابية"، متهما الهيئة الوطنية للانتخابات بـ"العجز عن تنظيم اقتراع نزيه".

يذكر أن جزءا من المعارضة قاطع الانتخابات، ووصف العملية بأنها "مهزلة"، متهما مؤسسات الدولة، بما فيها السلطة الوطنية للانتخابات والمجلس الدستوري، بأنها واقعة تحت سيطرة السلطة القائمة.