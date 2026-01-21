استبعاد نتنياهو وغالانت من مؤتمر دافوس وهرتسوغ ينتقد

انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، استبعاد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت من المحافل الدولية، بما فيها مؤتمر دافوس الاقتصادي المنعقد حاليا في سويسرا.

وادعى هرتسوغ أن استبعاد نتنياهو وغالانت من المشاركة في منتدى عالمي يسعى لصياغة مستقبل الشرق الأوسط هو "مكافأة للإرهاب".

وقال في تصريحات نقلتها هيئة البث العبرية الرسمية، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك على هامش المؤتمر، إنه يعتزم إثارة مسألة استبعاد رئيس الوزراء ووزير الدفاع السابق من المحافل الدولية، بسبب مذكرتي التوقيف الصادرتين بحقهما.

ويترأس هرتسوغ وفدا يضم وزير الاقتصاد نير بركات ومحافظ بنك إسرائيل أمير يارون، بالإضافة إلى قادة في قطاعي التكنولوجيا والتمويل، ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإسرائيلي كلمة رسمية أمام الجلسة العامة للمنتدى يوم الخميس القادم، بحسب جدول أعمال المؤتمر.

وقال هرتسوغ إنه "من غير المقبول أن تستخدم المنتديات القانونية الدولية السياسة الدولية المخزية -التي يتم استخدامها مرارا وتكرارا كسلاح ضد إسرائيل- لمنع كبار الإسرائيليين من المشاركة"، بحسب بيان صادر عن مكتبه.

وأضاف قائلا "إن إسرائيل لا تقاتل فقط لحماية شعبها، بل إنها تقف في الخطوط الأمامية للدفاع عن العالم الحر بأكمله ضد إمبراطورية الشر التابعة للنظام الإيراني ووكلائه الإرهابيين"، على حد قوله.

واعتبر أنه من "الضروري" أن يتخذ المجتمع الدولي والدول الأوروبية "إجراءات لإنهاء هذه الحلقة المخزية المتمثلة في فرض عقوبات غير شرعية بسرعة"، حسب وصفه.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في نوفمبر/تشرين الأول 2024 مذكرتي اعتقال لنتنياهو وغالانت واتهمتهما بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين خلال حرب الإبادة الجماعية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 70 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 171 ألف جريح.

إعلان

وبالإضافة إلى مذكرتي الاعتقال، تنظر محكمة العدل الدولية في دعوى قدمتها جنوب أفريقيا، وانضمت إليها دول عديدة، تتهم إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بغزة.