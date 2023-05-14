منذ بداية تسعينيات القرن الماضي اشتهرت مدينة دافوس باستضافة المنتدى الاقتصادي العالمي، وهو تجمّع سنوي يُعقد في فصل الشتاء لجمع السياسيين والاقتصاديين الدوليين، الذين يمثّلون النخبة العابرة للحدود، للتباحث في القضايا السياسية والاقتصادية. لكن تلك المدينة الصغيرة على جبال الألب تحوي جانبا آخر ساحرا يجعلها قبلة للسياح والأثرياء.

الموقع الجغرافي

تقع بلدة دافوس الصغيرة في قلب منطقة "غراوبوندن" (Graubunden) شرق سويسرا على نهر لاندويسر، وتشتهر -بالإضافة إلى بلدة كلوسترز القريبة منها- بمجموعة واسعة من الأنشطة والرياضات الثلجية في الشتاء، ومسارات المشي بين مشهد جبال الألب الخلابة في الصيف.

التاريخ

بدأت دافوس منطقة مأهولة منذ العصور الوسطى بهجرة الرومان إليها، وبحلول العام 1280م في عصر الإقطاع، أصدر النبلاء القائمون على المقاطعة قرارا يسمح للناطقين بالألمانية بأن يقطنوا المدينة مع منحهم كل الحقوق الإدارية الذاتية.

وفي منتصف القرن الـ18 أصبحت دافوس وجهة للأثرياء والباحثين عن العلاج الطبيعي، لا سيما أن مناخها الفريد يوصى به للمصابين بأمراض الرئة.

ومن أبرز المشاهير الذين قضوا شتاءهم في دافوس الأديب الإنجليزي روبرت لويس ستيفينسن، الذي عانى من مرض السل، والروائي الشهير آرثر كونان دويل، مبتكر شخصية المحقق الخيالية "شارلوك هولمز"، إذ كتب مقالا عن التزلج في دافوس عام 1889، وكذلك الأديب الألماني توماس مان، الحائز على جائزة نوبل وكاتب رواية "الجبل الساحر" التي تتحدث عن مدينة دافوس.

المعالم

توجد في دافوس الكثير من نقاط الجذب السياحية من متاحف ومعالم ذات قيمة عالمية متميزة، ومن أبرزها:

متحف "كيرشنر دافوس"

يعد من أكبر المتاحف في العالم، افتتح عام 1992 وتُعرض فيه مجموعة أعمال الفنان الألماني إرنست لودفيغ كيرشنر. وهو الذي عاش في دافوس منذ العام 1918 وحتى وفاته في 1938. وأوحت له البلدة بالكثير من الأفكار التي تجلت في أعماله الفنية.

بحيرة دافوس

تعدّ إحدى أهم البحيرات الطبيعية في المدينة، تبلغ مساحتها السطحية 59 هكتارا. وهي مصدر للطاقة الكهرومائية وتصب في نهر الراين.

متحف الرياضات الشتوية

أحد أجمل المتاحف في دافوس، ويعرض مجموعة كبيرة من المعدات والوثائق المهمة في تاريخ الرياضات الشتوية.

وتشتهر دافوس بهذا النوع من الرياضات؛ إذ تجمع بين الشمس والثلج والتسلية والطبيعة الساحرة، وفيها أكبر مسار تزلج للمحترفين.

حديقة "آلبينوم شات زالب"

ويعني اسمها "حديقة الزهور الألبية، تقع على ارتفاع 1861 مترا بين جبال الألب، وتقدم أروع المناظر الخلابة. وتحتوي على 3500 صنف من النباتات والزهور التي تنمو في المناطق الجبلية العالية وتكون أكثر روعة في يونيو/حزيران ويوليو/تموز عندما تتفتح الزهور.

ملعب "فايلان أرينا"

وهو أحد أهم ملاعب الهوكي في العالم وأكثرها جمالا وشعبية، يتسع لأكثر من 7700 شخص. وتقام فيه أهم الأحداث الرياضية مثل كأس شبنغلر وحفل الجليد المميز.

منتدى دافوس الاقتصادي العالمي

وهو تجمّع لنخبة من كبار رجال الأعمال والسياسيين في العالم فضلا عن عدد من المشاهير يستضيفهم منتجع دافوس كل عام.

النشأة والتأسيس

"المنتدى الاقتصادي العالمي" (World Economic Forum) هو منظمة دولية غير ربحية مستقلة يهدف إلى تحسين وضع العالم وفق وثائقه المنشورة.

تأسس المنتدى على يد أستاذ الأعمال كلاوس شواب عام 1971 في كولوجني التابعة لجنيف في سويسرا، وافتتحت له في عام 2006 مكاتب إقليمية في العاصمة الصينية بكين ونيويورك في الولايات المتحدة.

وتستثمر شخصيات بارزة المنتدى للتأثير في عملية تحديد أولويات السياسة العالمية، والدفع بقضايا معينة إلى مقدمة الاهتمام العالمي.

المقر

يقع المقر الرئيسي للمنتدى الاقتصادي العالمي في كولوني/جنيف ويضم بين جنباته 600 موظف ومكتبين صغيرين في نيويورك وبكين، ويدير المنتدى الاقتصادي العالمي مكتبه الواقع في نيويورك في الولايات المتحدة الأميركية.

وتجري أنشطة المنتدى في المنطقة الشرقية من جبال الألب، وبالتحديد في منتجع التزلج في منتجع دافوس الشتوي، ويحضره الزعماء والقادة على مدى 5 أيام، حيث يجتمع قادة قطاع الأعمال والتجارة مع شخصيات قيادية بارزة في المجالات السياسية والأكاديمية والأعمال الخيرية.

ويستقطب هذا المنتدى الاقتصادي العالمي نحو 3 آلاف شخص ثلثهم تقريبا من قطاع الأعمال.

الأهداف

يهدف المنتدى إلى تشجيع الأعمال والسياسات والنواحي العلمية وكل القادة المجتمعيّين من أجل تشكيل الأجندة العالمية الاقتصادية بما يؤدي إلى تطوير وتحسين العالم.

وينتهز كثير من المشاركين في المنتدى هذه الفرصة لعقد اجتماعات خاصة تتناول قضايا مثل الاستثمار في بلدانهم وإبرام صفقات تجارية.

الهيكلة

يتكون المنتدى من:

شركاء إستراتيجيين مختارين من مجموعة منتقاة من ألف شركة قيادية في العالم تمثل مناطق ومجالات عمل مختلفة، اختيرت وفق توافقها مع التزامات المنتدى في تحسين الحالة العالمية. وقيادة التغيير الإيجابي، والعمل عن قرب مع المنتدى للمساعدة في صياغة الأجندات العالمية والإقليمية. مجموعة من الشركات الأعضاء في المنتدى، والتي تعمل بنشاط في تحقيق أهداف المنتدى على مستوى نطاقات العمل، وتمتلك امتياز الوصول إلى شبكة أصحاب المصالح والخبراء في المنتدى.

وهذه الشراكة تؤمّن الرؤية الواضحة لصناعة القرارات الإستراتيجية في القضايا المهمة جدا ضمن الصناعة الواحدة أو القضايا المرتبطة بأكثر من صناعة. بينما حق الوصول والرؤية تسمح لشركاء الصناعة بالمساهمة في قيادة التغيرات الإيجابية من خلال هذه القضايا للمساهمة في العمل على دعم الجنسية العالمية للشركات. شركاء النمو العالمي: تأسس هذا المجتمع في المنتدى عام 2007 لتفعيل دور الشركات ذات معدل النمو العالي المرشحة لتصبح رائدة لصناعتها في المستقبل، ولتصبح قادرة على قيادة قوى التغيير الاقتصادي والاجتماعي. وقد بلغ عدد الشركات المدرجة في شركاء النمو العالمي في يونيو/حزيران 2013 حوالي 370 شركة من أكثر من 60 دولة. رواد التكنولوجيا: وهي شركات مهتمة بتطوير اختراعات تقنية تغيّر حياة مستخدميها، ولديها تأثير متوقع طويل الأمد على الأعمال والمجتمع. ويحدد برنامج رواد التكنولوجيا في المنتدى الاقتصادي العالمي هذه الشركات، ويختار عددا منها كل سنة من بين مئات المتقدمين للعضوية.

العضوية

المنتدى الاقتصادي العالمي هو منظمة قائمة على العضوية إذ تضم في عضويتها ألفا من كبريات شركات العالم، والتي تكون دورة رأس المال فيها أكبر من 5 مليارات دولار أميركي.

وهذه الشركات مصنفة ضمن أعلى الشركات في مجال عملها وتلعب دور القيادة في صياغة مستقبل صناعتها والمنطقة التي تعمل بها، وتعد قلب نشاطات المنتدى، ودعمها هو الأساس في إيجاد حلول عالمية مناسبة لتحسين وضعية العالم.

ويتلقى الحاضرون إلى المنتدى دعوة رسمية ويكون دخولهم مجانيا، أما الأعضاء في المنتدى الاقتصادي العالمي الذين يرغبون في حضور أعماله من دون أن يكونوا قد تلقوا دعوات رسمية فتبلغ تكلفة مشاركتهم حوالي 480 ألف جنيه إسترليني.

ويحضر في المنتدى زعماء العالم وشخصيات رئيسية من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ورؤساء الشركات الكبرى.

التمويل

يتم تمويل المنتدى من: