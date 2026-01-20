تستعد شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات لتصنيع طائرات مسيرة هجومية بعيدة المدى، ضمن مشروع تشير تقارير إخبارية إلى أنه تعاون بين قطاعي السيارات والدفاع.

ووفق منصة (OSINTdefender) المتخصصة في التحقق من المعلومات الاستخبارية المعتمدة على المصادر المفتوحة، فإن الشركة الفرنسية ستبدأ إنتاج المسيّرات الهجومية في مصانعها في مدينة لومان الفرنسية، وتخطط لإنتاج 600 طائرة شهريا.

وكانت تقارير إخبارية أشارت في وقت سابق إلى أن الخطوة تأتي ضمن تعاون بين فرنسا وأوكرانيا، فقد أشار تقرير لموقع "فرانس إنفو" إلى أن شركة رينو ستبدأ تصنيع طائرات مسيّرة في أوكرانيا، في خطوة تُعدّ تعاونا مهما بين قطاعي السيارات والدفاع.

كما أشار موقع "كييف إندبندنت" الإخباري الأوكراني، في تقرير نشره صيف العام الماضي، إلى أن رينو ستعمل بالشراكة مع شركة دفاعية فرنسية صغيرة لتجهيز خطوط إنتاج على الأراضي الأوكرانية، مشيرا إلى توقعات باستخدام هذه المسيّرات لخدمة القوات الأوكرانية والفرنسية.

وقال الموقع الأوكراني حينها إن وزارة الدفاع الفرنسية رفضت التعليق على الخبر المتعلق بتكليف رينو بتصنيع المسيرات، وقال إن وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان لوكورنو قال في 6 يونيو/حزيران الماضي إن إحدى الشركات الفرنسية الكبرى المصنعة للسيارات ستتعاون مع شركة دفاعية صغيرة لإطلاق مشروع لإنتاج الطائرات المسيّرة داخل أوكرانيا.

وأشار الموقع إلى أن الوزير الفرنسي أشاد بالمشروع خلال حوار أجرته معه صحيفة "لوموند" الفرنسية، واصفا إياه بأنه "شراكة غير مسبوقة".