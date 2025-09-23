ترامب يبدأ اجتماعا مع قادة عرب ومسلمين بشأن غزة

بدأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب اجتماعا مع عدد من قادة عرب ومسلمين في مقر الأمم المتحدة لعرض خطته بشأن غزة.

وقال ترامب، في كلمة له في مستهل الاجتماع، إن "هذا الاجتماع بشأن غزة سيكون مهمًّا جدًّا".

وأضاف "نريد إنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة الرهائن"، مؤكدا أن هذا الاجتماع هو أهم اجتماع عقده اليوم الثلاثاء.

وقال إن إدارته تريد استعادة 20 رهينة و38 جثة من غزة.

وعقب انتهاء كلمة ترامب، تحدث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قائلا إن "الوضع سيئ في غزة، ونحن هنا لفعل كل ما بوسعنا لإنهاء الحرب وإعادة الرهائن".

وأضاف "نعوّل على قيادة ترامب لوضع حد للحرب في غزة".