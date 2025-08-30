الحوثيون يعلنون مقتل رئيس الحكومة وعدد من الوزراء في قصف إسرائيلي

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) مقتل رئيس وزراء الحكومة المعينة من الجماعة أحمد غالب الرهوي مع عدد من الوزراء في القصف الإسرائيلي يوم الخميس الماضي، وأكدت تعيين خلف له.

وقالت جماعة أنصار الله في بيان إن إسرائيل استهدفت عصر الخميس رئيس الوزراء وعددا من الوزراء أثناء ورشة عمل اعتيادية للحكومة، لتقييم نشاطها وأدائها خلال عام من عملها، كما جُرح آخرون من رفاقهم بإصابات متوسطة وخطيرة وهم تحت العناية الصحية.

وتعهدت الجماعة في بيانها بالاستمرار في موقفها "الأصيل في إسناد ونصرة أبناء غزة"، كما تعهدت بالاستمرار في "بناء قواتها المسلحة وتطوير قدراتها لمواجهة كل التحديات والأخطار".

🟥 رئاسة الجمهورية اليمنية: ♦️ في خضم المعركة المفتوحة مع كيان العدو الإسرائيلي نزف إلى أبناء شعبنا وأمتنا كوكبة جديدة من الشهداء العظماء من القيادات الوطنية

♦️ نعلن استشهاد المجاهد أحمد غالب الرهوي رئيس الوزراء في حكومة التغيير والبناء مع عدد من رفاقه الوزراء يوم الخميس الماضي… pic.twitter.com/FIyynj9zE2 — قناة المسيرة (@TvAlmasirah) August 30, 2025

وشددت على أن المؤسسات ستستمر في تقديم خدماتها للشعب اليمني ولن تتأثر مهما بلغ حجم المصاب.

وأفادت قناة المسيرة التابعة للجماعة أن رئيس المجلس السياسي الأعلى لأنصار الله باليمن كلف محمد أحمد مفتاح بالقيام بأعمال رئيس الوزراء.

هجوم الخميس

وكانت إسرائيل نفذت الخميس هجوما واسعا على العاصمة اليمنية صنعاء، وقال الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو شن ما سماه "هجوما دقيقا" على موقع عسكري تابع للجماعة استهدف فيه رئيس الأركان ووزير الدفاع في جماعة الحوثيين، موضحا أنه ينتظر تأكيدا لنتيجة الهجوم.

ولاحقا، قال رئيس هيئة الأركان في قوات الحوثيين محمد الغماري إن الضربات الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة اليمنية صنعاء "لن تمر دون عقاب"، مؤكدا أن بلاده ستواصل دعمها لقطاع غزة "مهما كان حجم الاستهداف أو التضحيات".

إعلان

وجاءت تصريحات الغماري بعد إعلان الجيش الإسرائيلي يوم الخميس محاولة اغتياله مع وزير الدفاع محمد العاطفي، في غارة جوية على العاصمة صنعاء.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن العملية استهدفت اجتماعا لقيادات حوثية بارزة "استنادا إلى معلومات استخباراتية دقيقة"، في حين قال قيادي حوثي إنه "لا صحة للأنباء عن استهداف قيادات في صنعاء".

واليوم أفادت يديعوت أحرونوت أن التقديرات في إسرائيل، تشير إلى أن رئيس أركان الحوثيين ووزير الدفاع ما زالا على قيد الحياة.

واعتبر الغماري أن التصعيد الإسرائيلي ضد اليمن وغزة "ليس دليلا على القوة، بل على العجز والفشل في تحقيق أهدافها منذ قرابة عامين"، متوعدا بالرد عبر "تصعيد مماثل".

كما أشاد بما وصفه "صمود الفلسطينيين التاريخي في غزة" و"الحضور الشعبي المستمر في اليمن، الذي يخرج بالملايين على مدى عامين دون وهن أو فتور" دعما للفلسطينيين.

ويوم الأحد الماضي شنت إسرائيل غارات جوية استهدفت محطة وقود ومحطة توليد الكهرباء والمجمع الرئاسي في صنعاء، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة 92 آخرين.

وتشن جماعة الحوثي هجمات بالمسيرات والصواريخ على إسرائيل نصرة لغزة في وجه العدوان المستمر عليها منذ نحو عامين.