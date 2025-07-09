اليونان تعلق طلبات لجوء المهاجرين من شمال أفريقيا ثلاثة أشهر

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الأربعاء، إن اليونان ستوقف النظر في طلبات لجوء القادمين من شمال أفريقيا ثلاثة أشهر نظرا لارتفاع عددهم إلى جزيرة كريت.

وأشارت تقديرات الحكومة اليونانية ووكالات إغاثة إلى أن عدد المهاجرين الوافدين عبر البحر من شمال شرقي ليبيا في محاولتهم العبور إلى أوروبا عبر جزيرتي كريت وجافدوس في جنوب اليونان، ارتفع إلى أكثر من 7300 وافد خلال العام الجاري. وبلغ العدد نحو خمسة آلاف وافد خلال عام 2024 بأكمله.

وقال ميتسوتاكيس في البرلمان "بموجب التشريع الذي سيُقدم غدا إلى البرلمان، ستعلق اليونان فحص طلبات اللجوء، مبدئيا ثلاثة أشهر لأولئك الذين يصلون إلى اليونان من شمال أفريقيا عن طريق البحر".

غياب المرافق

وأدى ارتفاع عدد الوافدين إلى زيادة الضغوط على الجزيرتين اللتين تفتقران إلى مراكز منظمة لاستقبال المهاجرين، وتجدان صعوبة في توفير مرافق سكنية مؤقتة لهم.

ويأتي المهاجرون في الغالب من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمن فيهم مواطنون من السودان ومصر وبنغلاديش.

وقال خفر السواحل اليوناني، إنه أنقذ نحو 520 مهاجرا قبالة جزيرة غافدوس في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، ونقلوا إلى البر الرئيسي.

وكانت اليونان المطلة على البحر المتوسط في طليعة الدول التي واجهت أزمة الهجرة في عامي 2015 و2016 عندما فر أكثر من مليون شخص من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.