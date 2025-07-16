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عاجل | مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف مقر هيئة الأركان السورية بدمشق

16/7/2025-|آخر تحديث: 12:47 (توقيت مكة)

عاجل | مراسل الجزيرة: انفجار عنيف يهز العاصمة السورية دمشق

عاجل | مراسل الجزيرة: تحليق لطائرات مسيرة في سماء دمشق

عاجل | القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش شن هجوما على دمشق

عاجل | مراسل الجزيرة: قصف إسرائيلي يستهدف مقر هيئة الأركان السورية بدمشق

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني: الجيش هاجم دمشق وهذه رسالة موجهة للشرع بشأن أحداث السويداء

عاجل | هيئة البث الإسرائيلية: الهجوم على دمشق هجوم تحذيري استهدف محيط القاعدة الرئيسية للجيش السوري في دمشق

عاجل | الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو أغار على مدخل مقر الأركان العامة التابع للنظام السوري في دمشق

التفاصيل بعد قليل..

المصدر: الجزيرة

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