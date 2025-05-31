عدد المجنسين في ألمانيا يصل إلى مستوى قياسي جديد

كشف تقرير صحفي أن عدد الأجانب الذين حصلوا على الجنسية الألمانية العام الماضي فاق أي عدد مسجل منذ بدء إجراء المسوحات الموحدة في عام 2000.

وبحسب استطلاع أجرته صحيفة "فيلت آم زونتاج" الألمانية المقرر صدورها غدا الأحد، حصل 249 ألفا و901 شخص في 13 ولاية ألمانية على جوازات سفر ألمانية العام الماضي.

وفي عام 2023 بلغ عددهم على مستوى ألمانيا 200 ألف و95 فردا، وهو رقم قياسي أيضا في ذلك الوقت.

وقدمت ولايات عدة بياناتها الأولية بناء على استفسارات، ونشرت بعض الولايات بالفعل هذه البيانات خلال الأيام الماضية، بينما لم تقدم ولايات سكسونيا السفلى وسكسونيا أنهالت وشليزفيج هولشتاين أي أرقام إجمالية للصحيفة.

وقال هيلموت ديدي، المدير التنفيذي للرابطة الألمانية للمدن، في تصريحات لـ"فيلت آم زونتاج" إن "العديد من الأشخاص الذين قدموا إلينا خلال موجات اللجوء الكبيرة في عامي 2015 و2016 يتقدمون الآن بطلبات للحصول على الجنسية الألمانية أو قدموا طلبات بالفعل"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لم يعد من الضروري التخلّي عن الجنسية السابقة، وهو ما حفز بدوره المزيد من الأجانب على التقدم بطلب للحصول على الجنسية الألمانية.

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ودخل تعديل قانون الجنسية الجديد حيز التنفيذ في 27 يونيو/حزيران 2024، وأصبح بإمكان المهاجرين الحصول على الجنسية الألمانية بسرعة أكبر، كما أصبح التجنس ممكنا بموجب هذا القانون بعد 5 سنوات بدلا من 8 سنوات سابقا، وبعد 3 سنوات لمن يحققون "إنجازات اندماج استثنائية".

ويسعى الائتلاف الحاكم الجديد، الذي يضم التحالف المسيحي المحافظ والحزب الاشتراكي الديمقراطي، إلى إلغاء التجنس المعجل بعد 3 سنوات، كما يسمح بذلك تعديل عام 2024 بالجنسية المزدوجة.