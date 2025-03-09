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وزير الخارجية التركي: نواصل مكافحة تنظيم الدولة واجتماعنا وضع خطة تشمل غرفة عمليات مشتركة لمواجهة الإرهاب

9/3/2025-|آخر تحديث: 9/3/202506:27 م (توقيت مكة)

التفاصيل بعد قليل..

المصدر : الجزيرة

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