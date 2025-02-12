الجيش السوداني يتقدم بالخرطوم ويستعيد السيطرة على مناطق إستراتيجية

أعلن المتحدث باسم الجيش السوداني العميد نبيل عبد الله أن القوات المسلحة تمكّنت من طرد قوات الدعم السريع من مدينة جياد الصناعية، التي تبعد 30 كيلومترا عن وسط العاصمة الخرطوم.

ويأتي هذا التقدم في إطار المعارك المستمرة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023.

ومن شأن استعادة الجيش السوداني السيطرة على مدينة جياد الصناعية أن يضع قواته على مقربة من جسر سوبا الإستراتيجي، الذي يربط بين شرق وغرب الخرطوم.

كذلك، أفاد مراسل الجزيرة بأن الجيش استعاد السيطرة على مخطط اللؤلؤة السكني، وهو موقع إستراتيجي قرب مدخل جسر سوبا.

تقدم الجيش

وتواصل القوات المسلحة تقدمها داخل حي كافوري، آخر معاقل قوات الدعم السريع في الخرطوم بحري، حيث سيطرت على عدة مربعات سكنية.

وقام الجيش بقصف مواقع قوات الدعم السريع في الخرطوم وشرق النيل باستخدام المدفعية الثقيلة. كما نشر أفراد من الجيش مقاطع مصورة تُظهر عملية استيلائهم على عتاد حربي من داخل حي كافوري.

وفي سياق متصل، أفادت مصادر محلية ونشطاء بأن قوات الدعم السريع نفذت هجمات على عدة قرى شمال ولاية النيل الأبيض، مما أسفر عن مقتل أكثر من 20 شخصا ونزوح واسع لأهالي القرى المتضررة.

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وأكد بيان صادر عن "نداء الوسط"، وهو كيان مدني معني برصد الانتهاكات، أن الهجمات تخللتها أعمال سلب ونهب، مما دفع الأهالي إلى الفرار إلى ولاية الجزيرة والعبور إلى الضفة الغربية للنيل الأبيض.

وأدت الحرب التي اندلعت في أبريل/نيسان 2023 بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، إلى نزوح أكثر من 12 مليون شخص، وتفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.