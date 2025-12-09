تقرير ألماني: المسلمون والسود يواجهون تمييزا ممنهجا في السكن

كشف تقرير أعده المرصد الوطني للتمييز والعنصرية الحكومي الألماني أن المسلمين والسود المقيمين في البلاد يواجهون "تمييزا ممنهجا" فيما يتعلق بظروف السكن.

وأُعلن عن نتائج التقرير الذي حمل عنوان "عدم المساواة في المعيشة، والعنصرية، وظروف السكن" في مؤتمر صحفي عُقد في العاصمة برلين، أمس الاثنين.

وخلص التقرير الذي استند إلى مسح شمل 9512 شخصا إلى أن السود والمسلمين وآخرين من غير الألمان يواجهون "تمييزا ممنهجا" في السكن.

وأشار إلى أن السود والمسلمين يعيشون في "ظروف أكثر صعوبة وفقرا من الألمان، ولديهم عقود إيجار أكثر هشاشة، ويتعرضون بشكل متكرر للتمييز في أحيائهم".

ولفت إلى أن التفاوتات في السكن تُمثل مشكلة عامة وليست تجارب فردية، وتتأثر بالظروف الاقتصادية والانتماءات العرقية.

وأكد تاي جون كيم، منسق الفريق الذي أعد التقرير، أن السكن "حاجة إنسانية أساسية"، قائلا: "إنه يوفر الحماية والاستقرار والاندماج الاجتماعي، لكن السكن ليس فقط غير كافٍ في ألمانيا، بل موزع أيضا بصورة غير متكافئة".

وأضاف أن ما يقرب من 50% من المسلمين والسود يقولون إنهم يرون أن فرصهم في السكن متدنية.