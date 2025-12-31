تفاعل مليوني مع الحساب الجديد للمتحدث الرسمي باسم التحالف في اليمن

رغم أنه لم يمر أكثر من 24 ساعة على تدشين حساب رسمي جديد للمتحدث الرسمي باسم قيادة تحالف دعم الشرعية باليمن عبر منصة إكس، غير أن التفاعل معه كان بالملايين ومتابعيه بمئات الآلاف.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن قيادة التحالف إعلانها إطلاق حساب جديد لمتحدثه اللواء الركن تركي المالكي. ولفتت قيادة التحالف إلى أن هذا الحساب الجديد سيكون القناة الرسمية المعتمدة لنشر البيانات والتوضيحات الرسمية وإبراز جهود التحالف.

ويأتي ذلك بعد إعلان تحالف دعم الشرعية -أمس الثلاثاء- شن غارات على أسلحة وعربات قتالية وصلت إلى ميناء المكلا الخاضع لسيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي، قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي على متن سفينتين.

وضمن التطورات المتسارعة للحادث، أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي إلغاء اتفاقية الدفاع المشتركة مع الإمارات، ضمن قرار نص على خروج كافة قواتها من اليمن خلال 24 ساعة.

ودشن حساب المتحدث الرسمي نشاطه بعبارة "بسم الله وعلى بركة الله".

وهذه التغريدة تحديدا حصلت على 15 مليون مشاهدة وعشرات آلاف الإعجابات والمشاركات. وتجاوز عدد متابعي الحساب حتى كتابة هذه السطور أكثر من 239 ألفا.

وخلال الساعات الـ24 الماضية نشر اللواء الركن تركي المالكي 8 تغريدات حظيت بأكثر من 10 ملايين مشاهدة وعشرات آلاف الإعجابات والمشاركات.

وتفاعل المغردون مع هذا الحساب وأشادوا بهذه الخطوة، واعتبر الأكاديمي السعودي سليمان الحمود، أن تدشين الحساب "خطوة موفقة وهامة جدا وتتيح تتبع المستجدات من مصادرها الموثوقة وتقطع الطريق على الشائعات.. وفقكم الله".

أما المغرد رائد العتيبي فقال، إن هذه الخطوة "تزيد من ثقتنا بالمعلومات اللي تصدر عن الميدان والسياسة بعيدا عن الاجتهادات الشخصية".

ويقول "ياسر" إن "وجود حساب رسمي للمتحدث يحد من الشائعات ويوضح الحقائق أول بأول".

واعتبر المغرد "راكان" أن تدشين الحساب "تحرك إيجابي لتنظيم الخطاب الإعلامي ونقل المستجدات مباشرة".