جيروزاليم بوست: خطة تعاون عسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص تستهدف تركيا

نقلت صحيفة جيروزاليم بوست نقلا عن الجيش الإسرائيلي أنه جرى التوقيع على خطة العمل للتعاون العسكري الثلاثي بين إسرائيل واليونان وقبرص لعام 2026، في خطوة جديدة تهدف إلى تعميق الشراكة الأمنية بين الدول الثلاث.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أن التوقيع تم الأسبوع الماضي في العاصمة القبرصية نيقوسيا، إلا أن الإعلان الرسمي عن هذا التطور جاء اليوم الأحد.

وترأس الوفد الإسرائيلي رئيس التعاون الخارجي في الجيش الإسرائيلي العميد أميت أدلر، الذي عقد لقاءات مع نظيريه اليوناني والقبرصي لبحث آليات تنفيذ الخطة.

وبحسب الصحيفة، تشمل خطة التعاون العسكري تنظيم تدريبات ومناورات مشتركة وتشكيل مجموعات عمل متخصصة في عدد من المجالات العسكرية والأمنية، إضافة إلى حوار عسكري إستراتيجي حول قضايا ذات اهتمام مشترك بما يعزز التنسيق العملياتي وتبادل الخبرات بين الجيوش الثلاثة.

وأكدت الصحيفة أن توقيع هذه الخطة يمثل خطوة إضافية في مسار تعميق التعاون العسكري بين إسرائيل واليونان وقبرص، ويسهم في تعزيز الاستقرار والأمن في منطقة شرق المتوسط.

ردع الأنشطة التركية

وفي سياق متصل، ذكرت مصادر لجيروزاليم بوست أن خطة التعاون تأتي ضمن جهود أوسع لردع الأنشطة العسكرية والإستراتيجية لتركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط.

وأفاد موقع تانيا اليوناني بأن الدول الثلاث ناقشت تصورا لإنشاء قوة استجابة سريعة تضم نحو 2500 عنصر، منهم حوالي 1000 جندي في كل من إسرائيل واليونان، و500 جندي من قبرص.

ووفقا لما أوردته تقارير سابقة، فإن هذه القوة لن تكون وحدة دائمة، بل قوة قابلة للانتشار السريع في حالات الأزمات، سواء على البر أو البحر أو الجو، بهدف التعامل مع التطورات الطارئة في المنطقة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن المبادرة تحظى بمشاركة بارزة من سلاح الجو والبحرية الإسرائيلية وإدارة العلاقات الخارجية في الجيش، ويتم تنسيقها عبر قنوات حكومية بين الدول الثلاث.

ويأتي هذا التطور العسكري في ظل حراك سياسي متزامن، حيث زار رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس ورئيس قبرص نيكوس خريستودوليدس إسرائيل الأسبوع الماضي، وعقدا قمة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ناقشوا خلالها مستجدات الأوضاع الإقليمية والتعاون الأمني في شرق البحر الأبيض المتوسط.