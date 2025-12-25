الداخلية السورية تدعو المنشقين الراغبين بالعودة للخدمة إلى مراجعتها

دعت وزارة الداخلية السورية المنشقين عن قوات الأمن أيام النظام المخلوع، من الراغبين في العودة للخدمة، إلى مراجعتها، وفق ما أفاد به إعلام رسمي اليوم الخميس.

وذكرت قناة الإخبارية السورية الرسمية أن وزارة الداخلية أصدرت، الأربعاء، بلاغا يدعو "عسكريي قوى الأمن الداخلي من صف الضباط والأفراد المنشقين عن النظام البائد خلال الفترة الممتدة بين انطلاق الثورة السورية عام 2011 وحتى مطلع مارس/آذار 2020، والراغبين بالعودة إلى الخدمة، لمراجعتها".

وأوضح بيان الوزارة "للراغبين بالعودة إلى الخدمة مراجعة أفرع القوى البشرية في قيادات الأمن الداخلي في المحافظات، مصطحبين معهم كامل الأوراق والوثائق المتعلقة بخدمتهم السابقة".

وعن الإجراءات المتعلقة بهذا الخصوص، قالت الوزارة إنه ستتم مقابلتهم ودراسة أوضاعهم واتخاذ ما يلزم بشأن إعادة تفعيلهم للعمل ضمن وحدات قوى الأمن الداخلي، وفقا للقوانين والأنظمة النافذة وبما يضمن الاستفادة من خبراتهم السابقة والحفاظ على حقوقهم أصولا وذلك لغاية تاريخ الأول من فبراير/شباط المقبل.

وسبق أن أطلقت وزارة الداخلية مطلع نوفمبر/تشرين الثاني الماضي استمارة إلكترونية مخصصة للتواصل مع الضباط المنشقين عن النظام المخلوع، المقيمين خارج البلاد.

وذكرت الوزارة، آنذاك في إعلان نشرته عبر موقعها الرسمي، أن وزير الداخلية أنس خطاب أعلن فتح باب التواصل مع الضباط المنشقين في الخارج، بهدف تسجيل بياناتهم وتنظيم آلية تواصل رسمية معهم تمهيدا لمعالجة أوضاعهم ضمن الأطر القانونية والإدارية.

وتدل الدعوة السورية على أن الكفاءات التي عارضت النظام السابق مرحب بها للاندماج والمساهمة في بناء الدولة الجديدة.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، منها 53 عاما من حكم عائلة الأسد.