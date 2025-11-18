النيجر تعلّق أنشطة عشرات المنظمات الإنسانية والتنموية

أعلنت وزارة الداخلية في النيجر تعليق أنشطة عدد كبير من المنظمات الإنسانية والجمعيات التنموية، المحلية والدولية، بسبب عدم التزامها بنشر بياناتها المالية السنوية.

ولم تُفصح السلطات عن العدد الدقيق للجهات المتأثرة، غير أن مصادر إنسانية رجّحت أن يشمل القرار مئات المنظمات العاملة في البلاد.

وجاء القرار عبر رسالة إذاعية وُجهت إلى حكام الأقاليم نهاية الأسبوع، أوضحت فيها الوزارة أن المنظمات التي نشرت بياناتها في الجريدة الرسمية فقط هي التي سُمح لها بمواصلة أنشطتها، ويبلغ عددها نحو 140 منظمة، بينها 65 دولية و75 وطنية.

أما بقية المنظمات، فقد عُلّقت أنشطتها ومنحت مهلة لا تتجاوز 60 يوما لتسوية أوضاعها القانونية والمالية.

وتشير بيانات رسمية إلى أن عدد المنظمات الدولية المسجلة في النيجر حتى نهاية 2024 تجاوز 300، إلى جانب أكثر من 3 آلاف جمعية محلية.

تداعيات على العمل الإنساني

حذّرت منظمات إنسانية من أن قرار تعليق أنشطة الجمعيات في النيجر سيُفاقم التحديات الميدانية، لا سيما في ظل الظروف الأمنية واللوجيستية التي تعيق الوصول إلى بعض المناطق النائية.

وتعتمد العديد من المنظمات الدولية على شركاء محليين لتنفيذ برامجها، ما يجعل تعليق عمل الجمعيات الوطنية عقبة إضافية أمام إيصال المساعدات الإنسانية.

ويأتي هذا القرار بعد أسابيع من انعقاد منتدى حول قطاع الجمعيات في مدينة تيلابيري أواخر أكتوبر/تشرين الأول، شددت خلاله السلطات على ضرورة تعزيز الرقابة على أداء المنظمات وتحقيق شفافية مالية أكبر.