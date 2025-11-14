روسيا: إحباط مؤامرة أوكرانية لاغتيال مسؤول كبير

قال جهاز الأمن الاتحادي الروسي، اليوم الجمعة، إنه أحبط "مؤامرة" أوكرانية لاغتيال مسؤول حكومي كبير لم يكشف عن اسمه.

واتهم الأمن الروسي، في بيان، كييف بالتخطيط لعمليات مماثلة في أجزاء أخرى من البلاد، وأضاف أن ما وصفها بالمؤامرة الأوكرانية خططت لقتل المسؤول لدى زيارة مقبرة العائلة في موسكو.

ولم يتسنَّ التحقق بشكل مستقل من تلك التقارير، لكن أوكرانيا تستهدف مسؤولين عسكريين روسيين منذ بدء الهجوم الروسي على أراضيها في فبراير/شباط 2022.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلنت السلطات الروسية مقتل مسؤول مكلف بالتعبئة العسكرية في مدينة كراسنودار جنوب غرب البلاد بعد إصابته بعدة طلقات نارية.

وأدى انفجار سيارة قرب موسكو في أبريل/نيسان الماضي إلى مقتل جنرال روسي، حسب ما أفادت لجنة التحقيق الوطنية، التي فتحت تحقيقا في "جريمة قتل" عقب الحادث الناجم عن "تفجير عبوة ناسفة بدائية الصنع".

وقالت اللجنة، في بيان، إن الضحية هو الجنرال إياروسلاف موسكاليك "نائب رئيس المديرية العامة للعمليات في هيئة الأركان العامة" للقوات المسلحة الروسية.

وتُثير موجة من اغتيالات المسؤولين العسكريين الروس رفيعي المستوى في عمق روسيا قلق الكرملين، وتعكس تنامي قوة أوكرانيا الاستخباراتية، وفقا لمقال سابق بصحيفة ناشونال إنترست الأميركية.