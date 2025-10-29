شهادات وصور: جرائم فظيعة بالفاشر والدعم السريع تعدم الجرحى بالمستشفيات

نقلت واشنطن بوست -اليوم الأربعاء- أن قوات الدعم السريع ترتكب جرائم فظيعة في الفاشر، في حين أفادت مصادر محلية بأن عمليات الإعدام شملت جميع المرضى الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى السعودي بالمدينة.

وقد تحدثت صحيفة واشنطن بوست عن فيديوهات وصور أقمار صناعية وشهادات حول قيام الدعم السريع بشن حملة قتل بعد الاستيلاء على الفاشر.

ونقلت عن تحليل صور أقمار صناعية أن مركبات عسكرية بالفاشر موجودة قرب جثث وبقع دماء كبيرة يمكن رؤيتها جوا.

وقال عامل إغاثة للصحيفة إن هناك "تقارير عن استهداف مئات، إن لم يكن آلاف، المدنيين في الفاشر وقتلهم على أسس عرقية".

وأضاف "تلقينا روايات عن فصل رجال وفتيان عن عائلاتهم وتعرضهم للتعذيب أو القتل بالفاشر.

جاء ذلك بعد يوم من سيطرة قوات الدعم السريع على الفاشر بعد أن حاصرتها لشهور.

وخلال الـ24 ساعة الماضية، تتالت التقارير والشهادات عن ارتكاب قوات الدعم السريع فظاعات في مدينة الفاشر.

واليوم الأربعاء، قالت تنسيقية لجان المقاومة بالفاشر إن "الدعم السريع تقوم بتصفية جميع المصابين بالمستشفى السعودي بجامعة الفاشر".

جرائم مروعة

وقد دانت الجامعة العربية، مساء أمس الثلاثاء، "الجرائم المروعة" المرتكبة بحق المدنيين في الفاشر السودانية، ودعت الجامعة العربية إلى تقديم جميع المسؤولين عن "الانتهاكات" بالفاشر إلى المحاكمة.

ودانت "بأقصى العبارات الجرائم ضد المدنيين الأبرياء والعزل من الشيوخ والنساء والأطفال"، داعية إلى "الوقف الكامل للأعمال القتالية في هذه المدينة، التي تتعرض لحصار من قوات الدعم السريع" منذ فترة طويلة.

وجددت الجامعة العربية دعوتها "لحماية المدنيين والسماح لمن يرغب في مغادرتها دون عوائق، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى الفاشر وما حولها، وتقديم جميع المسؤولين عن أي انتهاكات إلى المحاكمة".

وأكدت أن "الوضع الراهن يهدد استقرار السودان ووحدته الإقليمية والسلم والاستقرار الإقليميين".

ممر آمن

وفي وقت سابق، دعت الأمم المتحدة قوات الدعم السريع إلى السماح "بممر آمن" يتيح للمدنيين مغادرة مدينة الفاشر، بينما اتهمت القوة المشتركة للحركات المسلحة الداعمة للجيش السوداني في دارفور "الدعم السريع" بقتل ألفي مدني في الفاشر خلال يومي 26 و27 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وتأتي تلك التطور في إطار حرب يخوضها الجيش و"قوات الدعم السريع" منذ 15 أبريل/نيسان 2023 لم تفلح وساطات إقليمية ودولية في إنهائها، وسط معاناة إنسانية متفاقمة.

وخلّفت الحرب نحو 20 ألف قتيل، وأكثر من 15 مليون نازح ولاجئ، وفق تقارير أممية ومحلية.