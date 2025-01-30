أخبار|السويد

مقتل حارق المصحف رميا بالرصاص في السويد

epa10757833 Protestor Salwan Momika (R) waves a Swedish flag while a police officer pick sup papers next to him during his demonstration outside the Iraqi embassy in Stockholm, Sweden, 20 July 2023, where he announced he would burn a copy of the Koran and an Iraqi flag. This follows previous demonstrations against Sweden around the world for allowing planned protests where the Koran was to be burned. EPA-EFE/Oscar Olsson SWEDEN OUT
موميكا يحمل العلم السويدي أمام السفارة العراقية في ستوكهولم (الأوروبية)
30/1/2025-|آخر تحديث: 30/1/202512:16 ص (توقيت مكة)

أعلنت الشرطة السويدية مقتل اللاجئ العراقي في السويد سلوان موميكا الذي أقدم على حرق المصحف وتدنيسه مرارا مما أثار ردود فعل غاضبة في العالم الإسلامي.

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية إن الشرطة والقضاء ووسائل الإعلام المحلية أكدوا مقتل موميكا رميا بالرصاص داخل شقته بالعاصمة ستوكهولم.

وبحسب تقارير إعلامية، فإن مسلحا اقتحم شقته وأطلق عليه النار.

وتعرض اللاجئ العراقي للمحاكمة بتهمة التحريض على الكراهية ضد مجموعة عرقية.

وفي فبراير/شباط من العام الماضي وافقت محكمة الهجرة السويدية على قرار ترحيله من البلاد، وفي مارس/آذار من العام نفسه قال موميكا إنه غادر السويد إلى النرويج طلبا للجوء فيها.

المصدر : الجزيرة + وكالات

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