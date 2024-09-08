8 قتلى و15 مفقودا بفيضانات المغرب

ارتفع عدد قتلى الفيضانات والسيول التي اجتاحت محافظة طاطا جنوب شرقي المغرب إلى 8، والمفقودين إلى 15، في حين حذرت السلطات اليوم من أمطار رعدية قوية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة، وفقا لوكالة الأناضول.

وقال عمر بهوش، رئيس بلدية تمنارت بالمحافظة المذكورة للقناة الثانية المغربية (حكومية) إنه تم انتشال 8 جثث فيما لا يزال 15 شخصًا في عداد المفقودين، إثر ما وصفها بالفيضانات الطوفانية التي عرفتها المحافظة والتي تسببت في انهيار العديد من المنازل.

وفي وقت سابق الأحد، قال المسؤول نفسه للأناضول إن الفيضانات التي غمرت عددا من المناطق في تمنارت (جنوب شرق)، أسفرت في حصيلة أولية عن وفاة شخصين، وفقدان 12 آخرين على الأقل، قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

من جهتها، أعلنت وزارة الداخلية، أن 4 أشخاص لقوا مصرعهم بينما لا يزال 14 شخصا في عداد المفقودين، وذلك على إثر التساقطات المطرية الرعدية الشديدة القوة التي عرفها إقليم طاطا، والأقاليم المجاورة.

وأضافت الوزارة، في بيان لها، أن ارتفاع منسوب مياه العديد من المجاري المائية والسيول الجارفة ببعض الشعاب والوديان أدى إلى تسجيل سقوط 8 مساكن بقرية واكردة التابعة لتمنارت.

وأوضحت أن السلطات المحلية تحركت للتدخل الفوري لمواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، وتقديم المساعدة للسكان وفك العزلة عن المناطق المتضررة وإعادة عمل شبكات الربط بالمنطقة.

تحذيرات

والجمعة، حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، من تساقطات مطرية رعدية قوية جدا تصل إلى 150 ملم، متوقع أن تستمر حتى الأحد، في عدد من مناطق المملكة.

وقالت المديرية إن تساقطات مطرية رعدية جد قوية بين 80 و150 ملم ستشهدها أقاليم زاكورة وتنغير والرشيدية وورزازات وطاطا (جنوب شرق) اعتبارا من الجمعة إلى مساء الأحد.

كما حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية (حكومية)، للمرة الثالثة على التوالي من أن تساقطات مطرية رعدية قوية بين 20 و30 ملم، مرتقبة الأحد في عدد من مناطق المملكة.

وقالت نشرة صارة عنها إن الأمطار ستشمل أقاليم زاكورة أزيلال والرشيدية وميدلت وورزازات وطاطا (جنوب شرق).

وتشهد مناطق في جنوب المغرب منذ أيام، أمطارا غزيرة أنعشت مخزون السدود التي تعاني ندرة المياه بسبب تراجع الأمطار خلال السنوات الماضية، ومخاطر أحدقت بالقطاع الزراعي للبلاد‪‪‪.

والأربعاء الماضي، لقي 3 أشخاص مصرعهم جراء فيضانات وسيول اجتاحت مدن شرق المملكة جراء التساقطات المطرية الغزيرة.