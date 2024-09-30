تعز – توعد قيادي حوثي بارز إسرائيل بحرب مفتوحة وضربات مزلزلة ردا على غاراتها على محافظة الحديدة غربي اليمن.

وقال عضو المكتب السياسي لأنصار الله (الحوثيين) علي القحوم -للجزيرة نت- إن "إسرائيل نفذت عدوانا إجراميا جديدا على المنشآت المدنية بمحافظة الحديدة، في انتهاك للسيادة اليمنية"، مؤكدا أن "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، ولن تثني اليمن الكبير عن مساندة غزة ولبنان مهما كان ومهما يكن".

وتوعد القحوم إسرائيل بمواصلة عملياتهم حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة، قائلا "إن على الصهاينة الإدراك أن رد اليمن قادم وبقوة. الحرب مفتوحة وعليكم تحمل المسؤولية وتحمل الضربات المزلزلة، والقادم أعظم".

ورأى القيادي الحوثي أن العدو الاسرائيلي، وبدعم أميركي بريطاني معلن، يصعّد من عدوانه ويشعل النار على مستوى المنطقة للدفع باتجاه توسيع نطاق العدوان ودائرة الصراع مع همجية متوحشة تزداد معها النشوة أكثر وأكثر، على حد تعبيره.

ولفت إلى أن القدرات العسكرية اليمنية تتعاظم بشكل متطور في شتى الجوانب العسكرية والأمنية، وباتت تمثل معادلة رادعة "للكيان الصهيوني الزائل حتما".

وأردف القحوم أن "تل أبيب أصبحت غير آمنة، وسط فشل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في حماية الإسرائيليين حتى في الملاجئ، مع اشتمال الجغرافيا الفلسطينية المحتلة في مرمى عملياتنا الفاعلة والمؤثرة".

وليست هذه المرة الأولى التي تشن فيها تل أبيب غارات جوية على الحديدة أمس الأحد، فقد سبقتها غارات استهدفت ميناء الحديدة وتحديدا خزانات الوقود ومحطة الكهرباء في يوليو/تموز الماضي، أسفرت عن مقتل 6 أشخاص وفقدان 3 آخرين وإصابة 83 شخصا، بحسب ما نقلته جماعة الحوثي.

إسقاط مسيّرة أميركية

في الأثناء، أعلنت جماعة الحوثي -اليوم الاثنين- إسقاط طائرة أميركية من دون طيار من نوع (MQ9) في محافظة صعدة شمالي اليمن.

وأضافت أنه تم توثيق حطام الطائرة الأميركية دون تفاصيل، بينما لم يصدر تعليق فوري من الولايات المتحدة على الأمر.

وفي 16 سبتمبر /أيلول الجاري، أعلنت جماعة الحوثي إسقاط مسيّرة أميركية هي العاشرة من هذا النوع التي تمكنت من إسقاطها منذ بدء الحرب في غزة.

وتضامنا مع غزة التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر وبحر العرب.

ومؤخرا، قالت الجماعة إنها ستوسع الضربات لتشمل السفن المرتبطة بالعدو المارة في المحيط الهندي عبر طريق رأس الرجاء الصالح.