الجيش السوداني يسيطر على مناطق من أم درمان

قال مصدران عسكريان مطلعان للجزيرة اليوم الأحد إن الجيش السوداني سيطر على مناطق واسعة غربي مدينة أم درمان.

وسيطرت قوات الجيش السوداني على أحياء المنصورة وحمد النيل والنخيل وأجزاء من منطقة أبو سعد بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع.

ووفقا للمصدرين، فقد تمكن الجيش السوداني من تكبيد الدعم خسائر في الأرواح والعتاد، كما اغتنم عتادا حربيا صالحا للاستخدام.

ولم تصدر قوات الدعم السريع أي تعقيب رسمي حتى الآن عن تطورات الأعمال العسكرية غربي أم درمان.

معارك بالفاشر

وكانت تنسيقية لجان المقاومة في الفاشر، المساندة للجيش السوداني، قد ذكرت أن 23 مدنيا قتلوا وأصيب 60 آخرون، إثر قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع على عدد من أحياء مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غرب البلاد أمس السبت.

كما ذكرت حركة تحرير السودان المسلحة بدارفور أن القوات المشتركة -المساندة للجيش السوداني- ألحقت هزيمة بقوات الدعم السريع بالفاشر خلال معارك دارت بينهما في محاور مختلفة بالمدينة.

وقالت الحركة -في بيان- إن القوات المشاركة طردت قوات الدعم السريع خارج المدينة.

أوضاع مزرية

في شأن متصل، قالت منظمة أطباء بلا حدود، إن 300 شخص قتلوا وجرح أكثر من 2170 جراء المعارك بين الجيش السوداني والدعم السريع خلال 12 أسبوعا في مدينة الفاشر.

وأفادت المنظمة في بيان بأنه "منذ اشتداد القتال قبل قرابة 12 أسبوعا، عالجت المستشفيات التي تدعمها أطباء بلا حدود في الفاشر أكثر من 2170 جريحا، واستقبلت أكثر من 300 قتيل".

واتهمت المنطقة قوات الدعم السريع باحتجاز شحنات طبية في بلدة كبكابية بولاية شمال دارفور، ودعت للإفراج عنها حتى يتسنى نقل الإمدادات الطبية المنقذة للحياة إلى مرافق أطباء بلا حدود في مخيم "زمزم".

وحثت المنظمة الدولية الأطراف المتحاربة على تمكين الوصول السريع لجميع الإمدادات والقوافل الإنسانية إلى الفاشر وزمزم.

في غضون ذلك، دعت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصارا بـ"تقدم" في بيان، لإيقاف الحرب وإنهاء معاناة المواطنين في الفاشر دون تأخير.

ويقترب القتال المحتدم في الفاشر بين الجيش والقوات المتحالفة معه من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى من شهره الخامس، وقد تسبب في سقوط آلاف القتلى والجرحى وفرار مئات الآلاف من المدينة.

ومنذ منتصف أبريل/نيسان 2023، يخوض الجيش السوداني بقيادة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي" حربا خلفت نحو 15 ألف قتيل وحوالي 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة، وتقدر مصادر أخرى القتلى بعشرات الآلاف.