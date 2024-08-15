منظمة حقوقية: 43 شخصا قضوا تحت التعذيب في سوريا

قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان -اليوم الخميس- إن ما لا يقل عن 43 شخصاً قضوا بسبب التعذيب في سوريا، وإن النظام السوري اعتقل نحو 756 مدنياً بينهم أطفال ونساء، بعد مرور 9 أشهر على قرار محكمة العدل الدولية الذي يطالب نظام الرئيس بشار الأسد باتخاذ كافة الإجراءات لمنع التعذيب والانتهاكات في البلاد.

وأكدت الشبكة أن تقرير المراقبة الدوري الثالث الذي أجرته يثبت انتهاك النظام الصارخ لقرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبت المحكمة بإصدار تقييمها للوضع في سوريا.

وأوضحت أن البيانات الواردة في تقريرها تظهر استمرار النظام السوري في انتهاكاته ضد المدنيين المقيمين والعائدين من اللجوء لمناطق سيطرته، في تجاهل صارخ لقرارات المحكمة الدولية.

وقالت الشبكة إنها وثقت ما لا يقل عن 756 حالة اعتقال تعسفي، وإن من بين المعتقلين 9 أطفال و24 امرأة، اعتقلوا داخل مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام، وأفرج عن 97 منهم، بينما يعتبر 659 منهم مختفين قسريا.

وأشارت إلى أن الاعتقالات المذكورة آنفا شملت اللاجئين والنازحين الذين أجبروا على العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرة قوات النظام السوري.

وقالت الشبكة السورية إن الاعتقالات شملت اللاجئين السوريين الذين عادوا عبر المعابر مع لبنان وتركيا ومطار دمشق الدولي في مدينة دمشق، حيث اعتقل نحو 156 شخصا خلال عودتهم القسرية إلى البلاد.