الخارجية الأميركية تدعو حماس لقبول الاتفاق المطروح وتعارض عملية برفح

قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن على حماس قبول الاتفاق المطروح لها على الطاولة.

وأضاف ميلر في إحاطة صحفية أن الاتفاق يستوفي عددا من مطالب حماس التي طرحتها خلال جولات المفاوضات السابقة، مشيرا إلى أن إسرائيل قدمت تنازلات على حد قوله.

من جهة أخرى، جدد المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر معارضة بلاده لعملية إسرائيلية كبرى في رفح، مشيرا إلى أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن طرح خلال محادثاته مع المسؤولين الإسرائيليين طرقا أفضل -لم يسمّها- لمواجهة حماس.

وأشار إلى أن واشنطن لا ترى أن عملية عسكرية واسعة النطاق ستصب في مصلحة إسرائيل الأمنية على المدى الطويل.

من جهته، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في مقابلة مع قناة "إن بي سي" إن المقترح الجديد دليل على استعداد الحكومة الإسرائيلية لتقديم تنازلات من أجل التوصل إلى صفقة.

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل "ستفعل كل ما هو ضروري للتغلب على عدوها"، بما في ذلك في رفح، وأشار إلى أنه اتخذ قرارا بشأن ما ينبغي عمله "من أجل التغلب على العدو"، وفق تعبيره، في إشارة الى العملية العسكرية في رفح.