حزب الله يعلن مقتل اثنين من عناصره ويستهدف مواقع للاحتلال

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته قتلت خلال ساعات الليل عنصرين من حزب الله بمنطقة كفركلا جنوب لبنان، في حين أعلن حزب الله استهداف مواقع للاحتلال مشيرا في بيانين منفصلين إلى مقتل اثنين من عناصره بالمواجهات مع إسرائيل.

وأوضح جيش الاحتلال، في بيان، أنه أطلق النيران نحو اثنين من مسلحي حزب الله رصدهما في منطقة كفركلا، وأنه صد بذلك "تهديدا آنيا وشيكا في المنطقة" لافتا إلى أن مقاتلاته الحربية أغارت على بنى تحتية ومبان عسكرية للحزب في بلدة الخيام جنوبي لبنان.

من جانبه، أعلن الحزب مقتل اثنين من عناصره في المواجهات مع إسرائيل، ليرتفع عدد قتلاه إلى 278 منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق رصد لوكالة الأناضول.

ونعى حزب الله في بيان محمد جميل الشامي من بلدة كفركلا، قبل أن ينعى في بيان لاحق علي أحمد حمادة من بلدة الدوير، في حين قال الدفاع المدني جنوب لبنان إن شخصين قتلا جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي استهدفت فجر اليوم بلدة كفركلا.

وكان حزب الله أعلن مساء أول أمس الثلاثاء مقتل 3 من عناصره في غارتين إسرائيليتين، وأكد أن مقاتليه ردوا بتنفيذ عدة هجمات على مواقع عسكرية إسرائيلية، وأعلنت إسرائيل في المقابل أنها قتلت قياديَّين وعنصرا بالوحدة الصاروخية للحزب.

تحليق كثيف

وفي ذات السياق، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية بأن الطيران الاستطلاعي الإسرائيلي كثف تحليقه ليلا وحتى ساعات الصباح الأولى اليوم فوق قرى قضاء صور، والساحل البحري وفوق قرى القطاع الغربي، وأطلق القنابل المضيئة فوق القرى الحدودية.

وأشارت الوكالة إلى أن أطراف قرى الضهيرة والبستان وعيتا الشعب شهدت فجر اليوم إطلاق نار من موقع الاحتلال في بركة ريشة والمواقع المتاخمة للخط الأزرق بالقطاعين الغربي والأوسط.

وتحدث جيش الاحتلال عن شنه هجمات على مواقع عدة قال إنها تابعة لحزب الله امتدت إلى العمق اللبناني في منطقتي البقاع وبعلبك، ضمن التصعيد المستمر بين حزب الله وإسرائيل، الذي زادت وتيرته اليومين الماضيين.

من جهة ثانية، أعلن حزب الله أن مقاتليه استهدفوا فجر اليوم تحركا لجنود الاحتلال في موقع المالكية قرب الحدود مع لبنان، وإنهم حققوا "إصابة مباشرة" مشيرا إلى استهدافه قوة إسرائيلية أثناء محاولتها سحب آلية عسكرية كان استهدفها أمس، في موقع المطلة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن إصابة 14 جنديا إثر استهداف مبنى في عرب العرامشة بمسيّرة، منهم 6 في حالة خطيرة، في حين قالت هيئة البث الإسرائيلية إن عدد المصابين جراء القصف هناك ارتفع إلى 19، مشيرة إلى أن 4 صواريخ سقطت في البلدة وأصابت مبنى وسيارة، ولم تعترضها القبة الحديدية.

من جانبه، قال حزب الله إنه نفذ هجوما مركّبا بصواريخ ومسيرات على مقر قيادة سَرِيّة الاستطلاع العسكري المستحدث في عرب العرامشة بالجليل قرب الحدود مع لبنان، وبث الحزب ما قال إنها مشاهد لاستهداف مقر سرية الاستطلاع التابعة للواء الغربي 146 في الجيش الإسرائيلي هناك.