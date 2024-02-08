الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال قيادي ميداني بحزب الله

قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن الجيش اغتال قائد إقليم في حزب الله اللبناني مسؤول عن إطلاق الصواريخ على مستوطنة كريات شمونة.

وذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت أن القيادي اللبناني هو عباس الدبس، في حين لم تؤكد مصادر أخرى شخصية القتيل.

وأفاد مراسل الجزيرة أن طائرة مسيّرة إسرائيلية استهدفت سيارة في مدينة النبطية جنوبي لبنان، ما أسفر عن سقوط 3 جرحى، بينما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية أن المسيّرة الإسرائيلية أطلقت صاروخا موجها باتجاه السيارة، وهو ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

في حين نقلت الوكالة الفرنسية عن مصدر أمني تأكيده إصابة مسؤول عسكري في حزب الله بجروح خطيرة جراء ضربة إسرائيلية استهدفت سيارته في مدينة النبطية، كما أصيب شخص آخر كان برفقته.

من جهته، قال قائد سلاح الجو الإسرائيلي "سنواصل تكبيد حزب الله الخسائر، وإن عشرات من طائراتنا تنشط في أجواء جنوب لبنان وعند الحاجة ستتحول إلى مئات".

وفي سياق متصل، قال الناطق العسكري الإسرائيلي دانيال هاغاري إن بعض قوات الجيش التي انسحبت من غزة تتدرب للمواجهة في جبهة لبنان.

قصف متبادل

وأفادت صحيفة "إسرائيل هيوم" الإسرائيلية أن نحو 20 صاروخا أطلق باتجاه دوفيف وزيفون في الجليل الأعلى على الحدود مع لبنان وأن دوي انفجارات قوية سمع بالمنطقة.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن صاروخا مضادا للدبابات أطلق من لبنان أصاب منزلا في المطلة على الحدود اللبنانية.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور عبر منصة "إكس" إنه تم رصد عدة عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه مناطق المطلة وحرمون، مشيرا إلى أنه هاجم مصادر النيران بالمدفعية، من دون توضيح لطبيعة الأهداف التي استهدفها.

وفي حادث آخر، قال الجيش إنه هاجم بنيران المدفعية مصدر النيران التي تم إطلاق النار منها باتجاه منطقة كريات شمونة في وقت سابق اليوم، كما ذكر أنه قصف مباني عسكرية عدة تابعة لحزب الله في منطقتي كفركلا وطير حرفا جنوبي لبنان.

كما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس إصابة ضابط وجنديين من قواته، جراء إطلاق صواريخ من لبنان على شمال إسرائيل.

من جهته، قال حزب الله إنه استهدف بالمدفعية موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وحقق إصابات مباشرة، كما أعلن أن عناصره استهدفوا‌‌‌ "مقر ‏قيادة اللواء الشرقي 769 التابع لفرقة الجليل 91 في ثكنة كريات شمونة بالأسلحة المناسبة"، كما هاجم حزب الله بالصواريخ ثكنة برانيت الإسرائيلية في الجليل الأعلى، مؤكدا تحقيق إصابة مباشرة.

وتزامنا مع الحرب على قطاع غزة، تشهد الحدود اللبنانية الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023 تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي من جهة وحزب الله وفصائل فلسطينية من جهة أخرى، أدى إلى سقوط قتلى وجرحى من الطرفين، ومدنيين لبنانيين.