مقتل 4 جنود إسرائيليين وحزب الله يقصف قواعد عسكرية للاحتلال

أعلنت مصادر إسرائيلية مقتل 4 جنود إسرائيليين وإصابة آخرين في معارك جنوب لبنان في الساعات الأخيرة، في حين أعلن حزب الله قصف قاعدة للجيش الإسرائيلي شرق نهاريا وتجمعات للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد 25 صاروخا أطلقت من لبنان باتجاه الشريط الساحلي الشمالي، مؤكدا سقوط صاروخ في عكا.

وقال الإسعاف الإسرائيلي إنه تعامل مع 4 مصابين بحالات هلع في عكا إثر سقوط صاروخ في حي سكني.

يأتي ذلك فيما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها.

وأفاد مراسل الجزيرة بإطلاق 30 صاروخا من جنوب لبنان باتجاه الجليل الغربي.

من جانبه، قال حزب الله -في بيان- إن مقاتليه هاجموا بالمسيّرات "قاعدة لوجستية للفرقة 146 بجيش العدو الإسرائيلي شرقي مدينة نهاريا"، مؤكدا إصابة الأهداف.

وبث الحزب صورا لاستهداف قاعدتي تل حاييم وبيت ليد، في حين سقطت مسيّرة أُطلقت من لبنان في معسكر للجيش الإسرائيلي بالجليل الغربي.

وأضاف الحزب -في بيان آخر- أنه هاجم "بسرب من المسيّرات قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وأصبنا الأهداف"، كما عن استهداف مدينة صفد برشقة صاروخية.

وقال حزب الله "استهدفنا بالصواريخ للمرة الثانية تجمعا لقوات العدو الإسرائيلي جنوبي مدينة الخيام" جنوبي لبنان.

وقبل قليل، تحدثت سلطة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية عن سقوط صاروخ في كفار غلعادي بالجليل الأعلى.

خسائر إسرائيلية

من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جندي وإصابة 3 بنيران مسيّرة انقضاضية، كما أقر بإصابة 11 جنديا في يوم واحد خلال المعارك بلبنان.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن صاروخا أُطلق من لبنان على كريات شمونة أصاب مبنى، ولم تقع إصابات بشرية.

ومنذ ساعات الصباح دوّت صفارات الإنذار مرات عدة في كريات شمونة، إضافة إلى مستوطنات إسرائيلية عديدة قرب الحدود اللبنانية.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي -صباح اليوم الأربعاء- رصد تسلل 3 مسيّرات أطلقت من لبنان، وتسببت في تفعيل الإنذارات بخليج حيفا والجليل وعشرات البلدات بشمال إسرائيل.

وتحدثت مواقع إعلامية إسرائيلية عن سقوط مسيّرة في معسكر للجيش بالجليل الغربي ووقوع أضرار في كنيس داخله.

كما أفادت القناة الـ14 الإسرائيلية بتضرر مبنى في الجليل الغربي جراء سقوط شظايا صاروخية.

قتلى من الجيش اللبناني

في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل قائد وحدة الصواريخ المضادة للدبابات في حزب الله بالقطاع الساحلي اللبناني.

وأعلن الجيش اللبناني -اليوم الأربعاء- مقتل عسكري جراء ضربة إسرائيلية في جنوب لبنان غداة مقتل 3 عسكريين في قصف إسرائيلي على موقعهم.

وأفاد الجيش -في بيان على منصة إكس- عن "استشهاد أحد العسكريين متأثرا بجروح أصيب بها نتيجة استهداف العدو الإسرائيلي آلية للجيش على طريق برج الملوك القليعة في الجنوب" على الحدود مع إسرائيل.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تواصل فيه القصف الإسرائيلي على مناطق عديدة في لبنان، وقال مراسل الجزيرة إن جيش الاحتلال قصف بالقنابل الحارقة بلدة مجدل زون، كما استهدفت غارات أخرى بلدة البياضة ومحيط بلدة المنصوري بقضاء صور جنوبي لبنان.

كما شن الاحتلال غارة على مرتفعات الجبور في جنوب لبنان.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن -في بيان اليوم الأربعاء- "خلال اليوم الماضي ضرب سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 100 هدف إرهابي في لبنان، بما في ذلك منصات إطلاق ومنشآت تخزين أسلحة ومراكز قيادة ومقرات عسكرية".

ومنذ بدء المواجهة بين حزب الله وإسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 قُتل أكثر من 3544 شخصا على الأقل في لبنان وجرح أكثر من 15 ألفا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو 1.4 مليون نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ تكثيف إسرائيل غاراتها على جنوب لبنان وشرقه وفي الضاحية الجنوبية لبيروت يوم 23 سبتمبر/أيلول الماضي باءت بالفشل الجهود الدولية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.