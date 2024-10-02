غارة إسرائيلية تستهدف مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت

شن الطيران الحربي الإسرائيلي -اليوم الأربعاء- غارة جديدة على منطقة الشويفات المجاورة لضاحية بيروت الجنوبية.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن المقاتلات الإسرائيلية "استهدفت بغارة منطقة الشويفات" دون تقديم تفاصيل أخرى، أو الكشف عن المستهدف من الغارة أو سقوط ضحايا وجرحى.

في حين أظهرت صور ومقاطع فيديو تداولها ناشطون إعلاميون لبنانيون أن الغارة على الشويفات طالت طوابق عليا من أحد المباني.

ووفق مراسلة الأناضول، ارتفعت سحب الدخان في سماء المنطقة، في حين هرعت سيارات الإسعاف إلى المكان المستهدف.

وتعرضت الضاحية الجنوبية لبيروت ليلا لسلسلة غارات عنيفة من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي.

وحسب الوكالة اللبنانية، استهدفت هذه الغارات مركزا مستحدثا للدفاع المدني بحي الشياح، ومبنيين عند مفترق طريق الجاموس-صفير، ومنطقتي السانت تريز وكاليري سمعان، ومحيط منطقة الحدت، وقرب مجمع المجتبى (مجمع ديني).

وسمع صحفيون في "فرانس برس" دوي انفجارات، بعضها قوي، في المنطقة التي تعرضت لغارات عديدة منذ الجمعة، وشاهدوا دخانا متصاعدا.

وقال الجيش الإسرائيلي من جهته في بيان إنه "بصدد تنفيذ ضربات ضد أهداف إرهابية تابعة لحزب الله في بيروت"، في حين كان قد دعا قبل ساعة من ذلك تقريبا سكان عدد من مباني الضاحية الجنوبية لبيروت لإخلاء مساكنهم.

ويأتي ذلك في وقت استهدفت فيه غارتان مماثلتان الثلاثاء الضاحية الجنوبية، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام.

وأفادت الوكالة بأن غارة استهدفت مبنى في محيط مستشفى الزهراء، تزامنا مع غارة أخرى استهدفت مبنى قرب السفارة الكويتية في بئر حسن.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على منصة "إكس"، إن الجيش "قضى" على ذي الفقار حناوي، قائد فرقة "الإمام الحسين" في حزب الله التي تضم، وفق قوله، مقاتلين من جنسيات مختلفة وتنشط ضد إسرائيل.

وأضاف أن الجيش "قضى" على محمد جعفر قصير، "قائد الوحدة 4400 المسؤولة عن نقل وسائل قتالية من إيران ووكلائها إلى حزب الله في لبنان".

وينفذ الجيش الإسرائيلي منذ أيام غارات عنيفة على مناطق عدة في لبنان تعتبر معاقل لحزب الله الذي قتلت غارة إسرائيلية مدمرة استهدفت الجمعة الضاحية الجنوبية لبيروت أمينه العام حسن نصر الله.

ومنذ 23 سبتمبر/أيلول الماضي، تشن إسرائيل أعنف وأوسع هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، مما أسفر حتى صباح الأربعاء عما لا يقل عن 1073 قتيلا، بينهم أطفال ونساء، و2955 جريحا وأكثر من مليون نازح، وفق رصد الأناضول لبيانات السلطات اللبنانية.