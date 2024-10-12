حزب الله يمطر مواقع وتجمعات إسرائيلية بالصواريخ وغارات جديدة على الجنوب والبقاع

أعلن حزب الله اللبناني في وقت مبكر من صباح السبت أنه قصف بالصواريخ قاعدة سوما في الجولان السوري المحتل، كما قصف العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية بأكثر من مئة صاروخ في الـ24 ساعة الماضية، فيما واصلت إسرائيل غاراتها على بلدات في الجنوب وفي البقاع شرقي لبنان.

وأكد حزب الله أنه استهدف بالمدفعية للمرة الثانية تحركات لجنود العدو الإسرائيلي عند بوابة فاطمة وحقق إصابات مباشرة، كما استهدف بالصواريخ تجمعات لقوات الجيش الإسرائيلي في ثكنتي هونين وزرعيت وموقع الجرداح وفي مستوطنة كفار غلعادي شمالي إسرائيل

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية أن صفارات الإنذار دوت في الجليل الأعلى وعرب العرامشة وإدميت شمالي إسرائيل.

وقبل ذلك قال الجيش الإسرائيلي إنه تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق وسط إسرائيل إثر رصد طائرتين مسيرتين أُطلقتا من لبنان واعترضت الدفاعات الجوية إحداهـما.

وأشارت القناة 12 الإسرائيلية إلى انقطاع التيار الكهربائي في مدينة هرتسيليا بعد تفعيل صفارات الإنذار والاشتباه بتسلل مسيرة، في حين أكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن أضرارا مادية لحقت بدار لرعاية المسنين في المدينة عقب سقوط شظايا صاروخ اعتراضي دون إصابات.

انفجار بتل أبيب

من جهتها، أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت بدوي انفجار في تل أبيب الكبرى. وقال الجيش الإسرائيلي إن الانفجارات ناجمة عن اعتراضات أو سقوط في تل أبيب.

وكان أكثر من مئة صاروخ أُطلق امس الجمعة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل، وقال الجيش الإسرائيلي إنه رصد إطلاق نحو 80 صاروخا من لبنان باتجاه الشمال خلال ثلاث دقائق فقط، اعترض عددا منها.

من ناحيته قال حزب الله إنه نفذ 24 هجوما على حيفا وصفد وبلدات في الجليل، وتجمعات لجنود، ومواقع عسكرية إسرائيلية في الجليل والجولان، وأشار على لسان مسؤول العلاقات الإعلامية فيه محمد عفيف، إلى أن ما يجري ليس إلا البداية، وأن إسرائيل ما زالت عاجزة عن التقدم في جنوب لبنان.

وأكد عفيف، في مؤتمر صحفي بالضاحية الجنوبية أمس الجمعة، أن الأولوية المطلقة للحزب الآن هي إلحاق الهزيمة بالعدو، وإجباره بالقوة على وقف العدوان، مع تقدير أي جهد سياسي داخلي أو خارجي لتحقيق ذلك الهدف.

غارات إسرائيلية

يأتي ذلك بينما واصل الجيش الإسرائيلي فجر اليوم السبت غاراته على مناطق بالقطاع الغربي من جنوب لبنان، وبلدات في البقاع الأوسط شرقي البلاد، كما استهدف موقعا للجيش اللبناني في بلدة كفرا الجنوبية، ما أسفر عن ضحايا.

وقال مراسل الجزيرة إن المدفعية الإسرائيلية قصفت محيط بلدتي راميا وعيتا الشعب جنوبي لبنان، كما استهدفت غارات إسرائيلية منطقة جبل الصالحاني ومحيط بلدة الناقورة جنوبي لبنان. كما قصفت المدفعية الاسرائيلية بلدات حدودية عدة في أقضية حاصبيا ومرجعيون وبنت جبيل وصور جنوبي لبنان.

وأفاد مراسل الجزيرة بأن إسرائيل قصفت مرتفعات بلدة جنتا قرب الحدود السورية شرقي لبنان. كما أغارت الطائرات الإسرائيلية على بلدات النبي شيت وتمنين التحتا والحلانية وعلى محيط مدينة بعلبك الجنوبي.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن سبعة اشخاص استشهدوا واصيب اثني عشر آخرون بجراح في غارات إسرائيلية استهدفت بلدات البيسارية وانصارية والغازية في جنوب البلاد.

من جهته قال الجيش اللبناني إن جنديين قتلا وأصيب ثلاثة في غارة إسرائيلية على أحد مراكزه في بلدة كفرا جنوبي البلاد.