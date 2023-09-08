روسيا تحتج على إجراءات "غير ودية" لحليفتها أرمينيا

استدعت روسيا اليوم الجمعة سفير حليفتها أرمينيا للاستفسار منه عن "إجراءات غير ودية" اتخذتها بلاده، بعدما أعلنت يريفان عن تدريبات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة.

وأعربت وزارة الخارجية الروسية عن قلقها حيال "تدريبات عسكرية للولايات المتحدة على الأراضي الأرمينية"، إضافة إلى زيارة للعاصمة الأوكرانية كييف قامت بها زوجة رئيس الوزراء الأرميني، وقرار يريفان الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأضافت الخارجية الروسية في بيان أن "السلطات الأرمينية اتخذت في الأيام الأخيرة سلسلة إجراءات غير ودية".

وكانت أرمينيا أعلنت الأربعاء أنها ستجري على أراضيها مناورات عسكرية مشتركة مع أميركا ابتداء من الاثنين المقبل.

وقالت وزارة الدفاع الأرمينية في منشور لها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إن المناورات تأتي في إطار الاستعدادات للمشاركة في بعثات حفظ السلام الدولية.

وأعلنت الوزارة أن مناورات "إيغل بارتنر 2023" العسكرية -التي من المقرر أن تنطلق الاثنين المقبل وتستمر حتى 20 سبتمبر/أيلول الجاري- ستتضمن عمليات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في مناطق الصراع أثناء تنفيذ مهام بعثات "الخوذات الزرقاء" (الأمم المتحدة)، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "أرمنبريس" الأرمينية الرسمية.

وفي وقت سابق، قالت موسكو إن المعلومات بشأن تدريبات أميركية أرمينية مشتركة تدعو للقلق، وإنها ستدرس الأمر بعمق.