شكوى ضد صحفي فرنسي ربط انتشار "بق الفراش" بنظافة اللاجئين

أعلن عدد من النواب في فرنسا رفع شكوى ضد صحفي ربط بين انتشار "بق الفراش" في الأماكن العامة، والنظافة الشخصية للاجئين غير النظاميين بفرنسا، ووصفوا تلك التعليقات بـ “العنصرية".

ووفق وسائل إعلام محلية، قرّر عدد من النواب رفع شكوى ضد الصحفي باسكال برود، لدى الهيئة التنظيمية للاتصالات السمعية والبصرية والرقمية، وذلك على خلفية "سؤاله العنصري" حول العلاقة المحتملة بين عودة ظهور بق الفراش بالهجرة غير النظامية.

Des députés Renaissance et LFI ont annoncé saisir l'Arcom, le régulateur des médias, après une question jugée raciste du journaliste Pascal Praud demandant sur CNews si la recrudescence des punaises de lit pouvait être liée à l'immigration #AFP pic.twitter.com/nYsUgxt3Xy — Agence France-Presse (@afpfr) September 29, 2023

وخلال برنامج على قناة "سي نيوز" المحلية، أمس الجمعة، ربط برود بين انتشار بق الفراش، وتزايد عدد المهاجرين غير النظاميين في فرنسا، مسوغا ذلك "بقلة نظافتهم الشخصية مقارنة بالمقيمين؛ بسبب التشرد وصعوبة الوصول للمرافق الصحية".

🇫🇷📺 FLASH | Pascal Praud, l'animateur de #CNEWS, a tenté de faire un raccourci entre les punaises de lit et l'immigration en se questionnant sur l'hygiène supposée insuffisante des migrants. pic.twitter.com/Nu3pRTNeFf — Cerfia (@CerfiaFR) September 29, 2023

وقال برود في بداية الحلقة، "هل نعرف لماذا يوجد المزيد من البق اليوم؟ هل لها علاقة بالنظافة؟ سوف أطرح جميع الأسئلة. هناك كثير من الهجرة في الوقت الحالي. هل الأشخاص الذين لا يتمتعون بالظروف الصحية نفسها التي يتمتع بها الموجودون على الأراضي الفرنسية هم الذين يجلبونهم؟ هل لأنهم في الشارع؟ هل لأنهم ربما ليس لديهم إمكانية الوصول إلى جميع الخدمات مثل الآخرين؟ هل هذا مرتبط بذلك"؟

وردّ ضيف البرنامج نيكولا رو دي بيزيو، المؤسس والمدير لمنصة متخصصة في إدارة الآفات على سؤال برود بشكل قاطع قائلا، "قطعا لا"، قبل أن يحذّر برود من جدل ناشئ على شبكات التواصل الاجتماعي.

موجة غضب على منصات التواصل

واجتاحت موجة غضب منصات التواصل، على خلفية تصريحات الصحفي برود، حيث استنكرت البرلمانية اليسارية، ماتليد بانو، عبر حسابها على منصة إكس، ربط النظافة بانتشار بق الفراش، قائلة، "إنه يفضل الطريق العنصري المختصر، ولو تغذّى بق الفراش على الهراء، فسيكون منزل باسكال برود موبوءا".

Pascal Praud ignore qu’il n’y a absolument AUCUN lien entre la prolifération des punaises de lit et l’hygiène. Il préfère faire un raccourci raciste. Si les punaises de lit se nourrissaient de bêtises, le domicile de Pascal Praud en serait infesté.pic.twitter.com/QmrPsf2kGF — Mathilde Panot (@MathildePanot) September 29, 2023

وندّد البرلماني اليساري، فرانسوا بيكمال، بالتصريحات عبر حسابه على منصّة إكس، قائلا، "على عكس أوهام كراهية الأجانب التي يروج لها باسكال برود، يرتبط انتشار بق الفراش بالإفراط في السياحة، ونقص الاستثمار من قبل السلطات العامة".

⚠️Punaises Airnb

Contrairement aux délires xénophobes de #PascalPraud, l’explosion des punaises de lit est liée au sur-tourisme et au manque d'investissement de la puissance publique.#punaisesdelit pic.twitter.com/n75AtVcwtC — François Piquemal (@FraPiquemal) September 29, 2023

من جانبه، اتهم البرلماني اليساري أوليفيي فور، في تدوينة عبر حسابه على منصة إكس، قناة "سي نيوز" بنشر الأفكار العنصرية عنوة وبكل حرية.

Le racisme désormais en roue libre et sans complexe. https://t.co/J3Wzw3HSb3 — Olivier Faure (@faureolivier) September 29, 2023

وعبرت الناشطة، نينا سيمون، عن غضبها من سؤال باسكال برود، قائلة، "عندما يحمل هذا الكاره برود الهجرة المسؤولية عن عودة ظهور بق الفراش.. النظافة لا علاقة لها بحقيقة الوباء تماما، كما هو الحال مع القمل، ولكن دعونا نتذكر أن الاستبدال العظيم يحدث الآن، وهو استبدال بالأغبياء السعداء".

Qd ce haineux de @PascalPraud met sur le dos de l'immigration la recrudescence de punaises de lit. L'hygiène n'ayant rien à voir avec le fait d'une contamination tout comme pour les poux mais rappelons que le grand remplacement a bien lieu, celui des imbéciles heureux🙄@Arcom_fr https://t.co/NjaQmOxls1 — Nina Simone🫐 (@NinaSimone49) September 29, 2023

وبق الفراش يسبب بثورا جلدية حمراء مصحوبة بحكة شديدة، وهو يتكاثر بسرعة كبيرة، كما أنه أصبح مع مرور الوقت يقاوم المبيدات الحشرية التي بدورها زادت تكلفتها وتضاءلت فاعليتها.

وشكّل تفشّي "بق الفراش" في الأماكن العامة ووسائل النقل، أزمة في العاصمة الفرنسية باريس، لدرجة توجه النائب الأول ببلدية باريس إيمانويل غريغوار، بنداء استغاثة لرئيسة الحكومة إليزابيث بورن، لمكافحة هذه الحشرات.

❌ Face au fléau des punaises de lit, il faut agir ! Je demande à la Première ministre @Elisabeth_Borne d’organiser des Assises de la lutte contre les espèces invasives. Il s’agit d’un problème de santé publique où tous les acteurs doivent être mis autour de la table. — Emmanuel Grégoire (@egregoire) September 28, 2023

وأطلق روّاد منصات التواصل الاجتماعي، وسما بعنوان "punaisedelit#" أو بق الفراش، تنديدا بانتشار الحشرات وصعوبة التخلص منها، خاصة أن البلاد على أبواب تنظيم الألعاب الأولمبية الصيفية في 2024.

وأعلن وزير النقل، كليمون بون، عن عقد اجتماع مع شركات النقل الأسبوع المقبل، لإعلامها بالتدابير، وتذكيرها بضرورة الحرص على خدمة المسافرين وتأمين حمايتهم.