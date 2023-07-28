رئيس الوزراء القطري يزور كييف ويجري محادثات مع الرئيس الأوكراني

وصل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني للعاصمة الأوكرانية كييف، حيث سيُجري محادثات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والمسؤولين الأوكرانيين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن الشيخ محمد بن عبد الرحمن يناقش في أوكرانيا اليوم الجمعة عدة ملفات مهمة. وتعد هذه الزيارة أول زيارة لمسؤول قطري لكييف منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

وأضاف الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية (قنا) أن زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري تأتي في إطار جهد دولة قطر للتهدئة، ومعالجة التداعيات الإنسانية للأزمة الروسية الأوكرانية.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري سيبحث مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، ووزير الخارجية دميترو كوليبا، سبل تعزيز العلاقات الثنائية لا سيما جهود قطر التنموية في أوكرانيا، ودعم الجهود الرامية لتمديد اتفاق الحبوب لتعزيز الأمن الغذائي العالمي.