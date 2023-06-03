أردوغان يؤدي اليمين الدستورية رئيسا لتركيا فترة جديدة

أدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، اليمين لفترة رئاسية جديدة مدتها 5 سنوات، بعد فوزه في جولة الإعادة لانتخابات الرئاسة الأحد الماضي، ومن المتوقع أن تجرى مراسم التنصيب في المساء بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة بحضور رؤساء 21 دولة.

وقال في مراسم بالبرلمان في أنقرة بثها التلفزيون على الهواء مباشرة "أنا كرئيس، أقسم بشرف ونزاهة الأمة التركية العظيمة وتاريخها أن أحافظ على وجود الدولة واستقلالها.. وأن ألتزم بالدستور وسيادة القانون والديمقراطية ومبادئ وإصلاحات (مصطفى كمال) أتاتورك ومبادئ الجمهورية العلمانية".

وأدى أردوغان القسمَ عقب تسلمه وثيقة التنصيب من الرئيس المؤقت للبرلمان دولت بهتشلي.

وبجولة الإعادة لانتخابات الرئاسة في 28 مايو/أيار الماضي، حصل أردوغان على 52.2% من الأصوات، وجاء فوزه على خلاف توقعات معظم استطلاعات الرأي ورغم أزمة غلاء معيشة كان يُنظر لها على أنها أضعفت فرصه في الفوز.

وعقب تنصيبه، سيتوجه أردوغان لزيارة ضريح مؤسس الجمهورية (أتاتورك) ثم يتوجه لاحقا إلى المجمع الرئاسي للمشاركة بمراسم بدء المهام.

وأفادت الأناضول أنه لدى وصول أردوغان إلى البوابة الأولى بالمجمع، سينضم لموكب الرئيس وحدة فرسان المراسم، ومن ثم سيتم إطلاق 101 قذيفة مدفعية، كما سيتم في الوقت نفسه إطلاق 101 قذيفة مدفعية بمقرات القوات البرية والجوية والبحرية.

وستشارك في المراسم فرقة الأوركسترا السيمفونية الرئاسية وفرقة الموسيقى التقليدية التركية، وفرقة الموسيقى العسكرية التابعة للقوات المسلحة.

ووفق الأناضول سيشارك بالمراسم رؤساء 21 دولة، وسيقيم الرئيس أردوغان مأدبة عشاء على شرف ضيوفه في قصر تشانقايا بأنقرة، مساء اليوم.

ومن المتوقع أن يعلن الرئيس التركي التشكيلة الوزارية الجديدة بعد مأدبة العشاء.